محافظ الدقهلية يتفقد تنفيذ سوق طلخا الحضاري وتسكين الباعة الجائلين (صور )

أجرى اليوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولة تفقدية بمدينة طلخا، تابع خلالها سير العمل في مشروع سوق طلخا الحضاري الجديد.

المشروع يعد خطوة مهمة نحو تنظيم النشاط التجاري وتحقيق الانضباط الحضاري

وخلال الجولة، أشاد "مرزوق" بالتنظيم الجيد للباكيات داخل السوق، مؤكدا علي أهمية وجود شوارع طولية وعرضية منظمة فيما بين الباكيات تيسيرا على رواد السوق، كما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال تنفيذ السوق، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو تنظيم النشاط التجاري وتحقيق الانضباط الحضاري داخل المدينة.

الانتهاء من تجهيز المواقع المخصصة داخل السوق لتسكين الباعة الجائلين

ووجّه "مرزوق" لاسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بسرعة الانتهاء من تجهيز المواقع المخصصة داخل السوق لتسكين الباعة الجائلين، وازالة كافة الإشغالات بمحيط السوق وشوارع المدينة، والعمل على ضمان سهولة حركة المواطنين والحفاظ على المظهر العام، كما أكد على أهمية المتابعة اليومية الميدانية لسير الأعمال الجارية، وتكثيف الجهود لرفع أي إشغالات بالمنطقة المحيطة، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي للسوق في أقرب وقت.

الهدف الأساسي من إنشاء السوق هو القضاء على العشوائيات

وأشار "مرزوق" إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء السوق هو القضاء على العشوائيات بشوارع مدينة طلخا وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيًا إلى تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنهاء المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

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