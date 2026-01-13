حملات مكبرة بالإسكندرية لإزالة إاشغالات الباعة الجائلين

18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الإسكندرية، بناء على تكليفات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، واللواء رشاد فاروق مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، حملات مكبرة بمنطقة المنشية نطاق حي الجمرك، شملت رفع إشغالات وإزالة كافة المخالفات التي تعيق حركة المرور.

وجاءت الحملة بقيادة العميد أيمن بيومي مدير إدارة شرطة المرافق واللواء وليد منصور رئيس حي الجمرك والدكتورة دارين بسيونى سكرتير عام الحى والعقيد أحمد طاهر وكيل إدارة شرطة المرافق وضباط شرطة المرافق والإدارات المعنية بحي الجمرك.

وشملت الحملة، التحفظ على العديد من الإشغالات وفتح الطريق وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي أمام المارة والمركبات والقضاء على كافة استحواذات الأرصفة بنطاق الشوارع بمناطق المنشية وشارع فرنسا وسوق الميدان.

