الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات مكبرة بالإسكندرية لإزالة إاشغالات الباعة الجائلين

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الإسكندرية، بناء على تكليفات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، واللواء رشاد فاروق مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، حملات مكبرة بمنطقة المنشية نطاق حي الجمرك، شملت رفع إشغالات وإزالة كافة المخالفات التي تعيق حركة المرور.

عمرو الجزار يصل مقر الأهلي واتجاه لظهوره في مران اليوم

بالتزامن مع بدء موسم التصدير، محافظ الوادي الجديد يتابع العمل بمجمع التمور

وجاءت الحملة بقيادة العميد أيمن بيومي مدير إدارة شرطة المرافق واللواء وليد منصور رئيس حي الجمرك والدكتورة دارين بسيونى سكرتير عام الحى والعقيد أحمد طاهر وكيل إدارة شرطة المرافق وضباط شرطة المرافق والإدارات المعنية بحي الجمرك.

وشملت الحملة، التحفظ على العديد من الإشغالات وفتح الطريق وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي أمام المارة والمركبات والقضاء على كافة استحواذات الأرصفة بنطاق الشوارع بمناطق المنشية وشارع فرنسا وسوق الميدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية الفريق أحمد خالد حسن مدير أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

عبد العاطي يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني سبل الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب

عمرو الجزار يصل مقر الأهلي واتجاه لظهوره في مران اليوم

بالأرقام، الأعمال المُنفّذة في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

المزيد
الجريدة الرسمية