الأربعاء 21 يناير 2026
رئيس الوزراء يفتتح اليوم الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

 يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم الأربعاء، الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمقر مركز مصر للمعارض الدولية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وسفراء الدول المشاركة، ونخبة من المثقفين والناشرين.

ويأتي افتتاح الدورة الجديدة في إطار دعم الدولة للحركة الثقافية وتعزيز صناعة النشر، حيث يُعد المعرض أحد أكبر الفعاليات الثقافية في المنطقة، ومن أبرز منصات التلاقي بين القراء والناشرين والمبدعين من مصر والعالم.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس مجلس الوزراء أجنحة المعرض المختلفة، ويطلع على أحدث الإصدارات والأنشطة الثقافية المصاحبة، إلى جانب الأجنحة الرسمية ودور النشر المحلية والعربية والأجنبية، وما تتضمنه من برامج فكرية وندوات وأمسيات ثقافية.

وتنظم المعرض وزارة الثقافة، بمشاركة واسعة من دور النشر، وببرنامج ثقافي متنوع يستهدف مختلف الفئات العمرية، مع إتاحة أنشطة مخصصة للأطفال والشباب، بما يعزز دور المعرض في نشر الوعي الثقافي وتشجيع القراءة.

وتستمر فعاليات الدورة السابعة والخمسين لعدة أيام، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير، في ظل ما يحظى به المعرض من مكانة راسخة كأحد أهم الأحداث الثقافية السنوية في مصر والمنطقة.

