الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي..

منحة علماء المستقبل، مدبولي يحضر إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية غدا

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
18 حجم الخط
ads

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، في فعاليات إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بـ جامعة القاهرة.

وتأتي المبادرة في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، ودعم الطلاب المتفوقين علميًا في مختلف التخصصات داخل الجامعات المصرية، بما يسهم في تنمية قدراتهم الأكاديمية والبحثية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام الفعّال في خطط التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

 

كل ما تريد معرفته عن منحة علماء المستقبل 

 ومن المقرر أن تستهدف «منحة علماء المستقبل» الطلاب المتميزين دراسيًا، من خلال تقديم حزمة من برامج الدعم العلمي والتدريبي، وإتاحة فرص تعليمية وبحثية متقدمة، بما يساعدهم على صقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم على الإبداع والتفكير العلمي، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

ويشهد إطلاق المبادرة حضور عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات، ومسؤولي الجهات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء، حيث يتم استعراض أهداف المبادرة ومحاورها الرئيسية، وآليات اختيار الطلاب المستفيدين، وخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد إطلاق هذه المبادرة حرص الدولة على دعم المتفوقين والنوابغ من أبناء الجامعات المصرية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على التميز، بما يعزز من دور الجامعات في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل والمشاركة بفاعلية في مسيرة التقدم.
 

كما تستهدف المبادرة تعزيز ثقافة التميز والبحث العلمي داخل الجامعات المصرية، من خلال تشجيع الطلاب على الانخراط في المشروعات البحثية والتطبيقية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يواكب التطورات العلمية العالمية، ويسهم في تحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واحتياجات المجتمع.

وتأتي «منحة علماء المستقبل» ضمن حزمة من المبادرات الوطنية التي تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية، حيث تعكس رؤية الدولة في إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين القادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ودعم مسيرة التقدم العلمي، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم والبحث العلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية منحة علماء المستقبل رئيس مجلس الوزراء السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية جامعة القاهرة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني

مدبولي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتكوين مخزون استراتيجي آمن

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

مدبولي: الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتعظيم القيمة المضافة للذهب

الحكومة تضع مطروح على خريطة التنمية الشاملة، اعرف التفاصيل

الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

اجتماع حكومي برئاسة "مدبولي" لمتابعة تطوير مدينة المعرفة ودعم التحول الرقمي

مجلس الوزراء يكشف حقيقة رسائل البريد المصري لسداد مخالفات المرور
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية قاموا بالاستيلاء على مستندات من الشهر العقاري

أنا اتثبت بمطواة واتاخد مني موبايلي، واقعة مرعبة لهجوم شابين على فتاة بالتجمع وسرقتها بالإكراه (فيديو)

نجوى فؤاد تبدأ مرحلة علاجية جديدة بسبب آلام العمود الفقري

لاعبة الأهلي تجري جراحة في الغضروف الخارجي بالركبة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

ما حكم من نطق بالشرك بسبب الوسواس القهري؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

5 وصايا ذهبية لاستقبال شهر شعبان والتهيؤ لرمضان

المزيد
الجريدة الرسمية