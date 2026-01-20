وفد من الأدباء الروس يصل القاهرة للمشاركة في معرض الكتاب وزيارة المتحف الكبير

18 حجم الخط

وصل إلى القاهرة صباح اليوم، وفد من الأدباء والمثقفين الروس للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 في دورته الـ57.

ويضم الوفد نخبة من القامات الأدبية الروسية، من بينهم الشاعر والروائي ميخائيل ليفانتوفسكي، والكاتبة الروائية آنا ماتفيفا، والشاعر والناقد مكسيم زامشيف، إلى جانب ممثلة دار "رتينيا" للنشر، آنيا تشونيكوفا.

حفاوة روسية بـ معرض الكتاب وتطلع لزيارة المتحف الكبير

وأعرب أعضاء الوفد الروسي عن سعادتهم البالغة بالمشاركة والتواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، الذي يعد من الأبرز معارض الكتب عالميًا.

كما كشف أعضاء الوفد عن تطلعهم الخاص لزيارة المتحف المصري الكبير، مشيرين إلى الاهتمام الواسع الذي أولاه الإعلام الروسي مؤخرًا لهذا الصرح الأثري العالمي، مما جعل زيارته مطلبًا أساسيًا ضمن برنامج رحلتهم.

أجندة فعاليات الكتاب الروس بالقاهرة

وتتضمن أجندة الفعاليات ندوات في القاهرة والإسكندرية، ما بين لقاءات جماهيرية مفتوحة وندوات، حيث تبدأ بندوة في "البيت الروسي بالقاهرة" مساء 21 يناير الجاري، تليها ندوة أخرى بـ "البيت الروسي بالإسكندرية" مساء 22 يناير.

وأكد الدكتور فاديم زايتشيكوف، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، أن هذه اللقاءات تمثل جسرًا للتواصل بين المبدعين الروس والجمهور المصري، وفرصة لتبادل الرؤى بين الأجيال الجديدة من الأدباء في كلا البلدين.

ومن جانبه، أشار أرسيني ماتيوشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، إلى ترقب كبير من المثقفين السكندريين للقاء الوفد.

عدد من الأدباء والمثقفين الروس

مبدعون في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ووفقا لبيان صادر عن البيت الثقافي الروسي بالقاهرة، أوضح شريف جاد مدير النشاط الثقافي، أن وفد الكتاب الروس يضم مجموعة متميزة من المبدعين الذين سنتعرف علي أعمالهم عن قرب في معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026، فالشاعر والكاتب ميخائيل ليفانتوفسكي نشر رواياته في مجلات يونست وأضواء سيبيريا.

كما دخلت احد رواياته القائمة النهائية لجائزة ليسية في عام 2023،و كانت روايتة الاولي بعنوان "ساراتوف غير المرئي "،وله رواية "الصمت ام الكلام" التى تتناول طبيعة المشكلات العائلية بالإضافة الي دواوينه الشعرية.

أما الروائية والكاتبة آنا ماتفييفا لها العديد من المقالات حول قضايا الأدب وترشحت 4 مرات لجائزة الكتاب الكبير وفازت بها مرتين وحاصلة علي جائزة بازهوف،وجائزةLo Stellato ايطاليا، وفائزة بجائزة" الاقتباس السينمائي" عام 2025 عن روايتها "كل مائة عام".

أيضا الشاعر والكاتب مكسيم زامشيف وهو رئيس تحرير الجريدة الادبية وله مقالات اسبوعية في النقد الأدبي وهو مترجم،وحصل على العديد من الجوائز الادبية، كما فاز بجائزة الادب والفنون لمنطقة وسط روسيا الفيدرالية.

