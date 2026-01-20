إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

18 حجم الخط

​شهد طريق "دمنهور - شبراخيت" بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حادث تصادم مروعًا بين سيارتي أجرة "ميكروباص"، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين بكسور وجروح أحدهم بحالة خطرة، الحادث تسبب في توقف مؤقت لحركة السير على الطريق، وسط استنفار أمني وطبي لإنقاذ الضحايا وإعادة الانضباط المروري.

​تفاصيل الواقعة

​بدأت الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من المسافرين يفيد بوقوع تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص بنطاق طريق دمنهور-شبراخيت، وعلى الفور، تم إخطار مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن البحيرة، الذي وجه بسرعة انتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص الأولي، تبين أن قوة التصادم أدت إلى تهشم أجزاء من السيارتين وإصابة مستقليها بإصابات متفاوتة الخطورة.

​ننشر اسماء المصابين وحالتهم بالحادث

​تلقت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة، بلاغا بالحادث وتم دفع السيارات الاسعاف المجهزة ااي مكان الحادث التي قامت بنقل المصابين الخمسة إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي الرعاية الطبية الفائقة، وكشفت التقارير الطبية الأولية عن تدهور الحالة الصحية لاحد المصابين، وجاءت بياناتهم ​السيد محمد إبراهيم (54 عامًا) يعاني من إصابة خطيرة متمثلة في اشتباه نزيف بالمخ، ويخضع للملاحظة المركزة،​بوسي عبد الله نعيم (46 عامًا)مصابة باشتتباه كسر في القدم واليد اليسرى وجروح قطعية،​محمد حلمي اللمسي (40 عامًا)يعاني من اشتباه كسر بالقدم اليمنى، ​ فارس سمعان مسعود (43 عامًا) مصاب بسحجات وكدمات شديدة في أنحاء متفرقة من الجسد، ​أحمد يحيى اللمسي (30 عامًا): مصاب بكدمات وجروح طفيفة، وحالته مستقرة.

تحرير محضر بالواقعة والمعاينة

​قامت الأجهزة الأمنية بمعاينة موقع الحادث لرفع الآثار وفتح الطريق أمام حركة السيارات مرة أخرى، كما تم التحفظ على المركبات المتسببة في الحادث، وحرر محضر رسمي بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات التصادم، وانتداب لجنة فنية من إدارة المرور لفحص السيارتين وبيان ما إذا كان هناك عطل فني أو تجاوز في السرعات المقررة، مع سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية.

