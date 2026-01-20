الثلاثاء 20 يناير 2026
انطلاق مشروع مركز الإبداع والفنون لذوي القدرات والهمم بالبحيرة

انطلاق مشروع مركز الإبداع والفنون لذوي القدرات والهمم
نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، من خلال مكتب "قادرون باختلاف"، مشروع مركز الإبداع والفنون لذوي القدرات والهمم داخل مركز التنمية الشبابية بدمنهور ومركز الحرية للتنمية الشبابية بدمنهور الذي  يهدف المركز إلى توفير مساحة آمنة وملهمة لذوي القدرات والهمم من مختلف الإعاقات (الإعاقة السمعية، الإعاقة الذهنية، وغيرها)، من خلال تقديم أنشطة فنية ورياضية متنوعة تناسب جميع الفئات، مع توفير فريق عمل متميز من المدربين المتخصصين في جميع المجالات الفنية والرياضية بقيادة الكابتن السيد عبد المنعم الصابر.

رفع مستوى الوعي المجتمعي

وتضمنت أهداف المركز تمكين ذوي القدرات والهمم من تنمية مواهبهم الفنية والرياضية،  والقدرة علي دمجهم في المجتمع عبر أنشطة تشاركية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بدورهم وقدراتهم مع العملاء علي  صقل مهاراتهم في الفنون المختلفة (موسيقى، رسم، مسرح، رياضة وغيرها من الأنشطة الفنية والإبداعية) عبر برامج تدريبية متكاملة توفير كوادر مؤهلة للتعامل مع جميع الإعاقات بشكل احترافي وإنساني.

تمكين ذوي القدرات والهمم في محافظة البحيرة

ويمثل مشروع مركز الإبداع والفنون خطوة مهمة نحو تمكين ذوي القدرات والهمم في محافظة البحيرة، وإبراز مواهبهم والعمل على دمجهم الكامل في الحياة العامة، بما يرسّخ قيم المشاركة والتنوع والإبداع، وتأتي هذه الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبتوجيهات ومتابعة الدكتور علاء الجزار مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، واشراف مسئولي مكتب "قادرون باختلاف" بالبحيرة الدكتور محمد صلاح ونسرين رياض.

