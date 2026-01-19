البحيرة تطلق خطة شاملة للحد من انتشار الكلاب الضالة حفاظًا على أرواح المواطنين

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على أهمية مبادرة وزارة الزراعة للتعامل مع الكلاب الضالة بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والتي تعتمد على عدة محاور من أهمها التحصين والتعقيم بالإضافة إلى حملات المسح والتوعية.

الدور الفاعل لجمعية الرفق بالحيوان

كما تتوجه محافظ البحيرة بالشكر علاء فاروق - وزير الزراعة لاهتمامه وحرصه علي إمداد ودعم المحافظة بكل الاحتياجات اللازمة لنجاح المبادرة على أرض البحيرة، وكذلك بالدور الفاعل لجمعية الرفق بالحيوان للمشاركة الإيجابية بالحملة بالإضافة إلى تقديم التدريب وحملات التوعية اللازمة.

حملة مواجهة شاملة للتصدي والحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة

وأكدت الدكتورة المحافظ ان تلك الحملات تأتي استجابةً لنبض الشارع البحراوي، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على الأمن والسلم العام وبالتنسيق مع الوزرات المعنية، حيث إنطلقت منذ الأربعاء الماضي حملة مواجهة شاملة للتصدي والحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، والتي باتت تمثل تحديًا حقيقيًا ومصدر قلق متزايد، لا سيما على الأطفال وكبار السن.

سلامة المواطن على رأس الأولويات

وفي هذا الإطار، عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا ضم كافة ممثلي مديرية الطب البيطري، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان، وممثلي المجتمع المدني، وذلك لبحث آليات تنفيذ خطة متكاملة تعتمد على أسس علمية وإنسانية، وتوازن بين حماية الإنسان والرفق بالحيوان.

وفى مستهل الاجتماع أكدت محافظ البحيرة أن المحافظة تضع رؤية واضحة تضع سلامة المواطن على رأس الأولويات، وتستهدف الحد من المخاطر الصحية والأمنية الناتجة عن تزايد أعداد الكلاب الضالة، مع الالتزام الكامل بالضوابط البيطرية والإنسانية المعتمدة، وبما يتوافق مع القوانين المنظمة.

تدريب الأطباء البيطريين على إجراءات التعقيم

حيث أطلقت محافظة البحيرة حملة موسعه لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدأت أعمالها الأربعاء الماضي ومستمرة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب تدريب الأطباء البيطريين على إجراءات التعقيم، بالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان ومنسقي المجتمع المدني.

وقد أسفرت هذه الجهود المكثفة عن التعامل مع 350 كلبًا حتى الآن، من خلال التحصين والتعقيم للحد من التكاثر العشوائي ومنع انتشار الأمراض المشتركة، مع استمرار الحملات بصورة منتظمة لتحقيق السيطرة الكاملة على الظاهرة.

التعامل الفوري مع أي تجمعات للكلاب الضالة

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تفعيل فرق طوارئ وتدخل سريع بكافة مدن ومراكز المحافظة، وربطها بغرفة عمليات مركزية وخط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للكلاب الضالة والتى قد تمثل خطورة على حياة المواطنين وفي إطار تضافر جهود مؤسسات الدولة، قدمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية دعمًا مباشرًا للحملة شمل 2000 جرعة تحصين ضد السعار وسيارة مجهزة لدعم العمل الميداني، بالتوازي مع الدعم اللوجستي الذي وفرته المحافظة، لتحقيق نتائج ملموسة خلال فترة زمنية وجيزة، كما تم تحديد قنوات واضحة للتواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى، وتوفير الأدوات والجرعات اللازمة للإدارات والمراكز المختصة.

تكثيف أعمال التوعية بنطاق المدارس والمساجد

وأكدت محافظ البحيرة أنه من المقرر عقد اجتماع تنسيقي موسع لكافة الجهات المعنية لوضع خطة توعية مجتمعية، بالتوازي مع استمرار الحملات والعمل الميداني وذلك بالتنسيق مع ممثلى المجتمع المدني والرائدات الريفيات لتكثيف اعمال التوعية بنطاق المدارس والمساجد والكنائس والأندية الرياضية، مؤكدة التزام المحافظة الكامل بمواصلة العمل الميداني والمتابعة المستمرة، داعية المواطنين إلى التعاون الإيجابي والإبلاغ الفوري عن أي تجمعات خطرة، مشددة على أن المواطن شريك أساسي في بناء بيئة آمنة ومستقرة تحفظ سلامة الجميع.

