محافظ البحيرة تتسلم دليل أملاك الدولة

18 حجم الخط

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة ، الدكتور إبراهيم السعيد منسق مشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، بحضور اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة سهى كرم مدير عام المساحة بالبحيرة.

توثيق أراضي أملاك الدولة

وخلال اللقاء تم تسليم دليل الأعمال المنتهية ضمن مشروع حصر أملاك الدولة وإعداد الدليل المساحي الخاص بها، وتشمل أعمال الحصر وإعداد الدليل المساحي بعدد من المراكز، شملت مركز شبراخيت، المحمودية، الرحمانية، إلى جانب عدد من قرى مركز رشيد، كما أن باقي الأعمال سيتم الانتهاء منها تباعًا وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة للمشروع، والتي تستهدف توثيق أراضي أملاك الدولة وحمايتها من أي تعديات، بما يسهم في إحكام السيطرة الإدارية عليها، وتحقيق أعلى درجات الحوكمة وميكنة منظومة الأملاك على مستوى المحافظة.

إحكام السيطرة على أملاك الدولة

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بالتعاون المثمر مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، مثمّنة الجهود المبذولة في تنفيذ مشروع حصر أملاك الدولة، لما له من دور بالغ الأهمية في إحكام السيطرة على أملاك الدولة، ومنع التعديات، ودعم منظومة الحوكمة والتنمية الشاملة.

تخصيص أراضٍ منها أملاك دولة

جدير بالذكر أنه سبق موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة، على تخصيص أراضٍ منها أملاك دولة بمساحة إجمالية بلغت 2088 م² لإنشاء وتوسعة عدد من المعاهد الأزهرية بمركز ومدينة إيتاي البارود، دعمًا للعملية التعليمية وتيسيرًا على أبناء القرى والمناطق المجاورة، وكذلك قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1400 م² لإقامة معهد أزهري بقرية ششت الأنعام، قطعة بمساحة 600 م² لإقامة معهد إعدادي أزهري بقرية صفط الحرية، قطعة بمساحة 88 م² لتوسعة المعهد الأزهري الابتدائي القائم بصفط الحرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.