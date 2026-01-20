رئيس مركز دمنهور بالبحيرة يناقش ملفات المتغيرات والتصالح والتعديات والنظافة

18 حجم الخط

عقد محمد مسعود بهنسى – رئيس مركز ومدينة دمنهور، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القرى، وذلك بحضور أشرف خليل – نائب رئيس المدينة، وأعضاء المكتب الفني بالوحدة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بمتابعة سير العمل بالوحدات القروية ورفع مستوى الانضباط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحقيق الانضباط الإداري والخدمي

حيث ناقش رئيس المدينة عددًا من الملفات الهامة المتعلقة بالعمل داخل القرى، شملت ملف المتغيرات المكانية، وملف التصالح، والتعديات، ومستوى النظافة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وتحقيق الانضباط الإداري والخدمي، وخلال الاجتماع، شدد رئيس المدينة على أهمية المتابعة الميدانية اليومية لكافة القرى بدمنهور، والالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة، وسرعة التعامل مع أي مخالفات أو معوقات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنهاء ملفات التصالح المستوفاة

وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، شدد على ضرورة الرصد الدقيق لكافة المتغيرات والتعامل الفوري معها وفقًا للإجراءات القانونية، ومنع أي محاولات للبناء المخالف في مراحله الأولى، كما وجّه بسرعة إنهاء ملفات التصالح المستوفاة، وتقديم التيسيرات القانونية للمواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقوانين المنظمة.

رفع مستوى النظافة بالقرى وتكثيف الجهود اليومية

وبشأن التعديات، وجّه رئيس المدينة بالتعامل الحاسم مع جميع أشكال التعدي، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفيما يتعلق بملف النظافة، شدد على ضرورة رفع مستوى النظافة بالقرى، وتكثيف الجهود اليومية، وتحسين المظهر الحضاري، مع المتابعة المستمرة لأداء فرق النظافة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس المدينة رؤساء القرى بتكثيف المرور الميداني، ورفع تقارير دورية عن نسب التنفيذ، والتنسيق الكامل مع نائب رئيس المدينة بدمنهور والمكتب الفني، لضمان سرعة التعامل مع أي معوقات وتحقيق الانضباط داخل القرى.

