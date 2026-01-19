وجوده يحل أزمة كبيرة، جوارديولا يرحب بجويهي بعد انضمامه لـ مانشستر سيتي

18 حجم الخط

وجّه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، رسالة خاصة إلى المدافع الإنجليزي مارك جويهي، عقب إعلان التعاقد معه رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدًا أن وجوده يمثل حلًا مهمًا لأزمة يعاني منها الفريق في الخط الخلفي.

تصريحات جوارديولا قبل مواجهة بودو جليمت

جاءت تصريحات جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الإثنين، للحديث عن مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة أمام بودو جليمت، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء.

إشادة كبيرة بقدرات جويهي

وقال جوارديولا تعليقًا على الصفقة الجديدة: "مارك جويهي مدافع من الطراز الرفيع، يلعب مع المنتخب، وأشكر النادي شخصيًا على التعاقد معه، جاء في السن المثالي بعد سنوات من الخبرة، ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر".

وأضاف: "أشكره أيضًا على رغبته الكبيرة في الانضمام إلينا، وجوده هنا مهم للغاية، خاصة في ظل المشاكل الدفاعية التي نعاني منها خلال الأشهر المقبلة".

وأوضح مدرب مانشستر سيتي أن مدة عقد اللاعب مع كريستال بالاس لعبت دورًا حاسمًا في إتمام الصفقة، قائلًا: "لو كان لديه عقد طويل الأمد، لكان التعاقد معه شبه مستحيل، لكن تبقي ستة أشهر فقط في عقده سهّل المفاوضات، وبعد اتفاق الناديين، قرر اللاعب الانضمام إلينا".

غيابات مؤثرة وعدم استقرار فني

وتحدث جوارديولا عن حالة الفريق، مشيرًا إلى كثرة الغيابات وعدم الاستقرار، حيث قال: "عانينا من تذبذب في المستوى، ففي مباراة نيوكاسل كنا جاهزين، وبعد ثلاثة أيام لم نكن كذلك، هذا أمر طبيعي، لدينا اليوم 11 لاعبًا غائبًا، والعديد من العناصر الجديدة التي تحتاج إلى وقت للتأقلم".

وأضاف: "حققنا سبعة انتصارات متتالية بفضل الاستقرار الدفاعي بمشاركة نونيز، روبن دياز، جفارديول ونيكو جونزاليس. أحب تدوير اللاعبين، لكن وجود خط دفاع ثابت يمنح الفريق توازنًا أكبر، وفي الوضع الحالي من الطبيعي أن نمر بفترات صعود وهبوط".

جوارديولا: لا أعذار بسبب أرضية الملعب

وعن اللعب على أرضية ملعب بودو جليمت الصناعية، شدد جوارديولا على أن ذلك لا يُعد مبررًا، قائلًا: "الوضع مختلف، ولهذا السبب تدربنا على الملعب قبل المباراة، لم نفعل ذلك من قبل، لكن علينا التأقلم مع ارتداد الكرة والتمريرات".

جويهي يكشف سبب انتقاله إلى مانشستر سيتي رغم مفاوضات ليفربول

فيما كشف مارك جويهي، المنضم حديثًا إلى صفوف مانشستر سيتي، الأسباب التي دفعته لاختيار الانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي، رغم ارتباط اسمه بعدة أندية كبرى خلال الفترة الماضية، على رأسها ليفربول.

وكان مانشستر سيتي أعلن رسميًا تعاقده مع جويهي قادمًا من كريستال بالاس، ليصبح الصفقة الشتوية الثانية للفريق بعد ضم أنطوان سيمينيو من بورنموث، في إطار تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وخلال الفيديو الترويجي لتقديمه لاعبًا في صفوف السيتي، أكد مارك جويهي أن قراره كان واضحًا منذ اللحظة الأولى، قائلًا: "كان هناك الكثير من الأحاديث والضجيج، لكن عندما سُئلت عن رغبتي في الانضمام إلى مانشستر سيتي، كانت هناك إجابة واحدة فقط، أعرف شعور الفوز ولا أريد التوقف عن الإحساس به مجددًا، قيل الكثير عني، لكني سأدع أدائي داخل الملعب يتحدث".

وفي تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، أعرب المدافع الإنجليزي عن فخره بالانضمام إلى النادي، مشيرًا إلى أن اللعب بقميص السيتي يمثل شرفًا كبيرًا بالنسبة له، مؤكدًا أن طموحه الدائم يتمثل في التطور والتحسن المستمر، وهو ما وجده متوفرًا داخل النادي.

وأضاف جويهي أن ما سمعه عن مانشستر سيتي، سواء على مستوى الجماهير أو اللاعبين أو الجهاز الفني بقيادة المدرب، عزز قناعته بقراره، معتبرًا أن البيئة داخل النادي مثالية لمساعدته على تقديم أفضل نسخة من نفسه والمساهمة في نجاح الفريق.

واختتم حديثه بالإشادة بالمسيرة الناجحة التي حققها مانشستر سيتي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن التفوق الذي يعيشه النادي والنمو المتواصل في طموحاته كانا من أبرز العوامل التي شجعته على خوض هذه التجربة، معبرًا عن رغبته في تقديم الإضافة والمشاركة في استمرار هذا النجاح.

مانشستر سيتي يضم مارك جويهي رسميا ويخطف الصفقة من ليفربول

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميا ضم مارك جويهي من كريستال بالاس، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات ونصف، ليصبح ثاني صفقات الفريق الشتوية، بعد التعاقد مع أنطوان سيمينيو من صفوف بورنموث الإنجليزي.

وبحسب ما أفاد مانشستر سيتي في بيان رسمي اليوم، أعلن النادي التعاقد مع مارك جويهي من صفوف كريستال بالاس، بعقد يمتد حتى عام 2031، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وتفوق مانشستر سيتي على عدة أندية كانت مهتمة بالتعاقد مع جويهي، بما في ذلك نادٍ ليفربول الذي تفاوض على ضمه في السوق الصيفي الماضي.

شارك جويهي في 188 مباراة مع كريستال بالاس في جميع المسابقات، مسجلًا 11 هدفًا ومُقدمًا 8 تمريرات حاسمة خلال فترة وجوده مع الفريق.

