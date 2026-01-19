وزير التموين: صناعة الحبوب ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

18 حجم الخط

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن صناعة الحبوب تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما لها من دور حيوي في عدد من القطاعات، على رأسها إنتاج القمح والأرز، وصناعة المكرونة، إلى جانب تطوير منظومة التخزين والصوامع.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض، أن المعارض المتخصصة تمثل منصة متكاملة تجمع أطراف صناعة الحبوب كافة، بما يتيح فرصًا واسعة للمصنعين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها، خاصة من دول مثل تركيا، للتواصل وتبادل الخبرات، والعمل على توطين الصناعة ونقل وتطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم بشكل مباشر في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به الغرف التجارية في تيسير مشاركة الشركات المحلية والأجنبية، وفتح قنوات تعاون فعالة داخل السوق المصري.

وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب وتجهيزات المطاحن والصوامع ومضارب الأرز، والمقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات بشارع صلاح سالم.

ويشهد المعرض، في دورته الخامسة والعشرين، مشاركة واسعة من الشركات المحلية والأجنبية، حيث يضم 38 شركة مصرية، إلى جانب 58 شركة أجنبية تمثل 11 دولة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير، ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 7 مساءً.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار الجهود الرامية إلى تطوير صناعة الحبوب والمطاحن، وتعزيز البنية التحتية للقطاع الغذائي، والتعريف بأحدث التجهيزات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج ودعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.

