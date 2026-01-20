تحرير 18 مخالفة خلال حملات تموينية موسعة بالخارجة وبلاط

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن شن حملات تموينية مكثفة لمتابعة موقف السلع الإستراتيجية وتشديد الرقابة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة السلع والدعم.

وأكدت أنه تم شن إدارة تموين الخارجة بقيادة المهندس صلاح حلمي غريب، مأمور ضبط قضائي بمديرية التموين والتجارة الداخلية وبمشاركة حسام محمد عيد مفتش بالإدارة، حملة تموينية شملت المرور على المخابز والمحلات بالمدينة.

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملة أسفرت عن تحرير 13 مخالفة؛ شملت محاضر عدم إعلان اسعار وعدم حمل شهادة صحية، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت وكيل تموين الوادي الجديد، إلي شنت إدارة بلاط؛ حملة تموينية تحت إشراف مسعد علي مصطفى مدير الإدارة وشاركه ياسر أحمد محمد مفتش تموين، بالمرور علي المحال التجارية والأسواق لمعرفة مدى التزامهم باللوائح والقوانين المنظمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 مخالفات شملت محاضر عدم إعلان أسعار، وعدم حمل شهادة صحية، عدم إعطاء بون، نقص وزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لا تهاون مع المخالفات

وشددت وكيل التموين، على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق، مؤكدًة التعامل بحزم مع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام.

وأكدت وكيل وزارة التموين، استمرار استمرار الحملات التموينية اليومية على مدار الساعة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات، حفاظًا على استقرار الأسواق والمخابز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وصون حقوق المواطنين.

