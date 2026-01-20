تجديد حبس سوداني بتهمة التحرش بطفلة في الطالبية

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الطالبية تجديد حبس شخص يحمل الجنسية السودانية بتهمة التحرش بطفلة من ذات جنسيته وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء سيرها بالشارع بدائرة القسم، 15 يوما علي ذمة التحقيق.



كانت مباحث قسم شرطة الطالبية تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم شاب سوداني بالتحرش بابنتها البالغة من العمر 14 سنة وملامسة اجزاء حساسة من جسدها، على الفور شكلت قوات الامن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهم ومكانه.



عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الطالبية في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

خطوات الإبلاغ عن جريمة هتك عرض



_التوجه فورًا إلى أقرب قسم شرطة أو جهة أمنية للإبلاغ عن الجريمة.

_اروِ تفاصيل الحادثة بدقة (الزمان، المكان، كيفية وقوع الجريمة، وصف المعتدي).

_قدم أي دليل لديك مثل:

إذا كان هناك من رأى شيئًا.

إذا كان هناك إصابات أو فحوصات.

صور أو فيديوهات إن وجدت.

_ اطلب من الشرطة توجيهك للمحامي أو الجهة المختصة بالمساعدة القانونية للضحايا.

_ اطلب تأمين الحماية لك وللضحية، وتوفير الدعم النفسي اللازم.

عقوبة المتهمين بهتك العرض

_ من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

