إحالة عاطل متهم بالتعدي بالضرب على زوجته في الجيزة للمحاكمة

أمرت نيابة شمال الجيزة بإحالة عاطل متهم بالتعدي بالضرب علي زوجته بـ منطقة أوسيم الي محكمة الجنح وحددت غدا الأربعاء لنظر اولي جلسات المحاكمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من ربة منزل يفيد بتعرضها للضرب والعنف الاسري علي يد زوجها للاستيلاء علي أموالها بمنطقة أوسيم، وتسببه في إصابتها بجروح وكسور، علي الفور شكلت قوات الامن فريق بحث وتحري والتي اكدت صحة الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة امنية في ضبط المتهم، واستدعت المبلغة التي قالت بأن زوجها اعتاد ضربها لسرقة أموالها التي تعمل بها لإنفاقها علي نفسه وتركه العمل، وعندما ترفض يتعدي عليها بالضرب المبرح ويحبسها داخل غرفة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الضرب

وكشف مصدر قضائي إن الضرب الذي يؤدي لعاهة مستديمة، فتتحول من جنحة الضرب إلى جناية في هذه الحالة وتتحدد العقوبة طبقا لواقعة الضرب هل هي متعمدة مع سبق الإصرار أم أنها جاءت بعد مناوشات ونزاع عارض فإذا كانت حادثة الضرب غير متعمدة فتصل العقوبة بالسجن من ٣ إلى ٥ سنوات.

وأضاف أنه إذا ثبت لواقعة الضرب بأن تم الإعداد لها وتصدر من الجاني للمجني عليه فتكون العقوبة من ٣ إلى ١٠ سنوات أما في حالة ضرب يفضي إلى وفاة فتكون من ٣ لـ٧ سنوات إذا كان حادث عارض أما مع سبق الإصرار فيصل بالعقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ عاما.

