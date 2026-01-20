الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إلغاء حبس فادي خفاجة في سب مجدي كامل والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه

فادي خفاجة
فادي خفاجة
18 حجم الخط

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر، وقضت بالغاء قرار الحبس والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل زوج الفنانة مها أحمد.
وكانت  محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت الحكم السابق بعد أن طالب دفاع مجدي كامل بتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه خلال أولى جلسات المحاكمة، فيما أحيل بلاغ آخر يتهم فادي خفاجة وشيماء نصار بسب وقذف الفنانة مها أحمد إلى النيابة الكلية للتحقيق.

وتعرض فادي خفاجة لأزمات متكررة مؤخرًا بسبب نشاطه الكبير على تطبيق تيك توك بعد قلة أعماله الفنية، حيث بدأ في نشر فيديوهات ومشاركة تحديات متنوعة لجذب الجمهور وتحقيق دخل إضافي، ما ساهم في تصاعد مشاكله القانونية.

تفاصيل أزمة فادي خفاجة مع مها أحمد ومجدي كامل

وشهدت الأشهر الماضية أزمة كبيرة بين الفنان  فادي خفاجة والفنانة مها أحمد، التي وصلت إلى ساحات المحاكم، حيث بدأت الأزمة بحالة من الشد والجذب بين الطرفين عبر خاصية اللايف بتطبيق تيك توك، والتي وصلت إلى حد التطاول اللفظي من فادي.

ولم يكتف فادي خفاجة وقتها بتوجيه بعض العبارات التي يحاسب عليها القانون لمها أحمد، بل وصف زوجها الفنان مجدي كامل بعبارات مسيئة، مما جعلهما يحركان أربعة دعاوى قضائية ضده، اتهماه خلالها بالسب والقذف والتشهير والتجريح وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستانف القاهرة الاقتصادية الفنان فادي خفاجة فادي خفاجة قبول استئناف الفنان فادي خفاجة الفنان مجدي كامل الفنانة مها احمد

مواد متعلقة

غدا، نظر استئناف فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف مجدي كامل

بعد اعتذاره، تفاصيل أزمة فادي خفاجة مع مها أحمد ومجدي كامل

فادي خفاجة يستأنف على حكم حبسه بتهمة سب مجدي كامل
ads

الأكثر قراءة

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

البرلمان مش ماكينة بتطلع قماش للحكومة، تفاصيل أول اجتماع للجنة التشريعية بالنواب

"صنع في مصر" يغزو سوق الهواتف، كيف تحولت مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الموبايلات؟

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية