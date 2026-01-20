الثلاثاء 20 يناير 2026
حوادث

تجديد حبس سائق توك توك بتهمة إشعال النيران داخل محطة وقود بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح السلام تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بإشعال النيران داخل محطة وقود بمدينة السلام،  لقيام عامل المحطة بمنعه من دخولها بسبب سيره عكس الاتجاه.

سائق توك توك أشعل النار بمحطة وقود بالسلام

رصدت  مديرية أمن القاهرة ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد مركبة توك توك بإشعال النيران داخل إحدى محطات الوقود بمنطقة السلام بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 يناير الجاري، تلقى  قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة داخل محطة وقود، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبسؤال مدير المحطة، أفاد بحدوث مشادة كلامية بين أحد عمال المحطة، المقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وقائد مركبة توك توك، وذلك عقب محاولة العامل منعه من دخول المحطة عكس الاتجاه.

وأضاف مدير المحطة أن قائد التوك توك، أقدم على إشعال النيران بأرضية المحطة، إلا أن عمال المحطة تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده في حينه، دون حدوث أي تلفيات أو إصابات.

وتمكن  رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، المقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وضبط مركبة التوك توك المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

