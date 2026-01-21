الأنبا أكسيوس يناقش مع كهنة المنصورة ترتيبات الخدمة

18 حجم الخط

عقد مجمع كهنة إيبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها الأب القمص إشعياء نجيب كاهن كنيسة الشهيدة دميانة والأربعين عذراء بالمنصورة عن موضوع "التجسد".

فيما ناقش نيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة مع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

الأنبا كاراس يترأس احتفالات كنيسة القديس يوحنا الحبيب بالولايات المتحدة

احتفلت كنيسة القديس يوحنا الحبيب في بليزنتون، التابعة لمنطقة الأرشيديوسس بشمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، بعيد نياحة شفيعها، بحضور نيافة الأنبا كاراس، أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند وويست ڤيرچينيا.

ترأس نيافته صلاة العشية، ورافقه القمص أنطونيوس باقي، وكيل المقر البابوي بالأرشيديوسس، بالإضافة إلى الآباء كهنة شمالي كاليفورنيا.

وقبل صلاة العشية، عقد الآباء كهنة الاجتماع الدوري مع نيافة الأنبا كاراس، الذي ألقى محاضرة بعنوان "الحروب التي تواجه الكاهن"، تناول فيها التحديات الروحية والعملية التي يواجهها الكاهن في خدمته.

كما صلى نيافته القداس الإلهي، ودشن خلاله بعض أواني المذبح، ورسم عقب صلاة الصلح عددًا من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبتي إبصالتس وأغنسطس. عقب القداس، ألقى نيافته كلمة روحية لخدام الكنيسة، تحدث خلالها عن "الخادم الروحي وسر التجسد".

واختتمت الاحتفالات بصلاة قداس العيد، وسط مشاركة واسعة من أبناء الكنيسة والمجتمع القبطي في المنطقة.

الأنبا إيلاريون يدشن أواني ويرسم شمامسة للخدمة في إيبارشية البحيرة

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة حوش عيسى.

وخلال القداس دشن نيافة الأنبا إيلاريون عددًا من الأواني لخدمة مذبح الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ١١ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و١٧ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ)، و٤ آخرين في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

الأنبا فيلوباتير يلتقي خدام وخادمات أسرة القديسة أغاثا بإيبارشية أبوقرقاص

حضر الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، لقاء خدام وخادمات أسرة القديسة أغاثا لخدمة مرضى الأورام بالإيبارشية، ببيت الشهيد مارمينا للمؤتمرات والخلوات الروحية بمنهري.

جاء اللقاء بحضور القس مكسيموس يونان والقس باخوم طانيوس، مسؤولي الخدمة بالإيبارشية، إلى جانب عدد من خدام وخادمات أسرة القديسة أغاثا.

وألقى الأنبا فيلوباتير كلمة روحية، أكد خلالها على أهمية الدور الخدمي والإنساني في دعم مرضى الأورام، مشيدًا بجهود الخدام في تقديم الخدمة بروح المحبة والعطاء.

الأنبا قزمان يدشن أيقونات وأواني كنيسة الآباء الرسل بالعريش

صلى نيافة الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة الآباء الرسل في مدينة العريش، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وخلال صلاة القداس دشّن الأنبا قزمان أيقونات الكنيسة وعددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، وذلك بمناسبة انتهاء أعمال التجديدات بها.

