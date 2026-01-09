الأنبا بضابا: نسعد بالاعياد ونتبادل التهاني مع إخواتنا المسلمين (فيديو)

18 حجم الخط

أعرب الأنبا بضابا أسقف مطرانية نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن سعادته بتبادل التهاني مع أبناء نسيج الوطن الواحد، مؤكدا علي أن الترابط بين أبناء مصر سيظل الي طول السنين.

وأضاف أسقف مطرانية الاقباط الارثوذكس بنجع حمادي، في تصريح خاص لــ"فيتو"، بأن محبة الاخوة المسلمين الذين يحرصون علي تبادل التهاني في الاعياد والمناسبات يرسخ لقيم الاصالة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد علي أن مشاركة الأقباط مناسباتهم الدينية من قبل القيادات التنفيذية والشعبية أمر يدعو الي الفخر ويدل علي وحدة نسيج هذا الوطن.

وحدة أبناء مصر في ترابطهم

ولفت إلي أن هذه الزيارات تعبر عن وحدة الصف الوطني، ومتمنيا لمصر دوام الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: الفرحة تزيد أكثر عندما نشارك بعضنا البعض الاعياد، مقدما الشكر علي تلك اللفتة الطيبة التي تدعو الي الفخر والمحبة.

ودعا أن يعم الخير والسلام علي مصر، وطالما أن بين المصريين هذا الود والمحبة ستظل مصر بخير وسيكون مستقبلها جميل، قائلا:" إن شاء الله الأعياد تتبادل ونرد التهنئة في شهر رمضان الكريم قريبا".

يذكر أن الأنبا بضابا قد تمت سيامته أسقفا للايبارشية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وصلى في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات عشية سيامة اثنين من الأساقفة الجدد، أحدهما لإيبارشية نجع حمادي، بمحافظة قنا، والأسقف الآخر لدير القديس الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب بالأقصر.

