الأنبا ميخائيل يرسم 35 شماسا للخدمة في إيبارشية حلوان

ترأس  نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بوادي حوف، بحضور كهنة الكنيسة، وألقى عظة القداس التي دارت حول شروط التلمذة في الحياة المسيحية.

وعقب صلاة الصلح،أجرى نيافة الأنبا ميخائيل رسامة 25 شماسا جديدا برتبة إبصالتس مرتل، و10 شمامسة برتبة أغنسطس قارئ، وذلك في إطار خدمة الكنيسة وتنظيم العمل الكنسي داخل الإيبارشية.

إيبارشية إسنا تحتفل بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس

احتفلت إيبارشية إسنا للأقباط الأرثوذكس، بعيد استشهاد القديس الأنبا أمونيوس أسقف إسنا، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كل عام، وذلك بدير الشهداء بإسنا.

وحضر الاحتفال الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، وبمشاركة عدد من كهنة وشعب الكنيسة.

جدير بالذكر أن دير الشهداء بإسنا هو المكان الذي تم فيه استشهاد عدد من شعب مدينة إسنا على يد إريانوس والي أنصنا في عصر الاستشهاد، والكنيسة الأثرية بالدير يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي.

الأنبا إيلاريون يلتقي مكرسات إيبارشية البحيرة

من ناحيرة أخرى التقى الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، بمجمع مكرسات الإيبارشية في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور. 

وبجانب صلاة القداس الإلهي، تضمن اللقاء كلمة روحية ألقاها الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة.

 الأنبا بيشوي يترأس اجتماع كهنة إيبارشية أسوان

كما عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري، وذلك على هامش احتفالات الإيبارشية بعيد نياحة القديس هدرا السائح الأسواني، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ١٢ كيهك من كل عام، بحضور الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان.

وبدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهى، بدير القديس الأنبا هدرا السائح الأثري بغرب أسوان، أعقبتها كلمة روحية من الأنبا بيشوي بعنوان "خرافي تسمع صوتي"، تأمل خلالها في جزء من الإصحاح العاشر من إنجيل يوحنا، كما شهد اللقاء مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، وأجاب نيافته على جميع أسئلة الآباء الكهنة.

وفي ختام اللقاء قام الأنبا بيشوي بتكريم الكهنة الذين اجتازوا الدورة التدريبية الأساسية في علوم التدبير الكنسي والتنمية من المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية.

الأنبا تادرس يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية بورسعيد

كما صلى الأنبا تادرس مطران بورسعيد للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي لعيد الشهيدتين بربارة ويوليانة وعيد القديسين الأنبا صموئيل "المعترف" ويسطس الأنطوني، في كنيسة الشهيدات بربارة ويوليانة ودميانة في حي الفيروز بمدينة بورفؤاد.

وعقب صلاة الصلح صلى الأنبا تادرس صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

الأنبا إيلاريون يدشن كنيسة أبسخيرون القليني في إيبارشية البحيرة

ودشن الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني بمحطة ٢ بالنوبارية، وشاركه الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وشارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، عدد كبير من كهنة إيبارشية البحيرة، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

ودُشِّن المذبح الرئيسي على اسم الشهيد أبسخيرون القليني، والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء، والمذبح القبلي على اسم الشهيدة مارينا كما تم تدشين مذبح القديس أبو مقار الكبير والأنبا كاراس السائح والقديس يوليوس الإقفهصي في الدور الثالث من الكنيسة. 

بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين شرقيات الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب) ومعمودية الكنيسة باسم القديس يوحنا المعمدان، إلى جانب تدشين أيقونات الكنيسة وبعض الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها. 

وفي السياق ذاته كرما مجموعة من المهندسين والمقاولين الذين شاركوا في الإنشاءات والمباني والتشطيبات.

