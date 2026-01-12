الأنبا إيلاريون يدشن أواني ويرسم شمامسة للخدمة في إيبارشية البحيرة

18 حجم الخط

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة حوش عيسى.

وخلال القداس دشن نيافة الأنبا إيلاريون عددًا من الأواني لخدمة مذبح الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ١١ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و١٧ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ)، و٤ آخرين في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

الأنبا فيلوباتير يلتقي خدام وخادمات أسرة القديسة أغاثا بإيبارشية أبوقرقاص

حضر الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، لقاء خدام وخادمات أسرة القديسة أغاثا لخدمة مرضى الأورام بالإيبارشية، ببيت الشهيد مارمينا للمؤتمرات والخلوات الروحية بمنهري.

جاء اللقاء بحضور القس مكسيموس يونان والقس باخوم طانيوس، مسؤولي الخدمة بالإيبارشية، إلى جانب عدد من خدام وخادمات أسرة القديسة أغاثا.

وألقى نيافة الأنبا فيلوباتير كلمة روحية، أكد خلالها على أهمية الدور الخدمي والإنساني في دعم مرضى الأورام، مشيدًا بجهود الخدام في تقديم الخدمة بروح المحبة والعطاء.

الأنبا قزمان يدشن أيقونات وأواني كنيسة الآباء الرسل بالعريش

صلى نيافة الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة الآباء الرسل في مدينة العريش، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وخلال صلاة القداس دشّن نيافة الأنبا قزمان أيقونات الكنيسة وعددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، وذلك بمناسبة انتهاء أعمال التجديدات بها.

الأنبا ميخائيل يطيب رفات شهداء حادث كنيسة مار مينا والقديس البابا كيرلس

صلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، عشية تذكار السنة الثامنة لشهداء حادث كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بحلوان بالكنيسة ذاتها، وشاركه عدد من الآباء كهنة ايبارشية حلوان.

كما طيّب نيافة الأنبا ميخائيل رفات الشهداء وافتتح المقصورة الجديدة المخصصة لهم بالكنيسة، وألقى كلمة تحت عنوان "التلمذة"، متأملًا في آيات من الأصحاح الرابع عشر بإنجيل المعلم لوقا البشير.

والتقى الأنبا ميخائيل بأسر الشهداء وقدم التعزية لهم، وتم التقاط الصور التذكارية.

الأنبا أغناطيوس يرسم شمامسة جددا للخدمة في إيبارشية المحلة الكبرى

صلى نيافة الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى (مقر المطرانية).

وعقب صلاة الصلح، رسم نيافة الأنبا أغناطيوس ١٢ شماسًا برتبة إبصالتس (مرتل)، و١٢ شماسًا آخرين برتبة أغنسطس (قارئ).

٣ أساقفة في صلوات تدشين كنيسة مار جرجس بإيبارشية المنصورة

ودشن نيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة للأقباط الأرثوذكس، كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة أجا التابعة للإيبارشية.

وشارك نيافة الأنبا أكسيوس صلوات التدشين والقداس الذي تلاه صاحبا النيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، والقبلي على اسم الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس، إلى جانب البانطوكراتور (حضن الآب) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات) وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

الأنبا ميخائيل يرسم 35 شماسا للخدمة في إيبارشية حلوان

وصلى نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بوادي حوف، بحضور كهنة الكنيسة، وألقى عظة القداس التي دارت حول شروط التلمذة في الحياة المسيحية.

وعقب صلاة الصلح، قام الأنبا ميخائيل برسامة 25 شماسا جديدا برتبة إبصالتس مرتل، و10 شمامسة برتبة أغنسطس قارئ، وذلك في إطار خدمة الكنيسة وتنظيم العمل الكنسي داخل الإيبارشية.

إيبارشية إسنا تحتفل بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس

احتفلت إيبارشية إسنا للأقباط الأرثوذكس، بعيد استشهاد القديس الأنبا أمونيوس أسقف إسنا، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كل عام، وذلك بدير الشهداء بإسنا.

وحضر الاحتفال الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، وبمشاركة عدد من كهنة وشعب الكنيسة.

جدير بالذكر أن دير الشهداء بإسنا هو المكان الذي تم فيه استشهاد عدد من شعب مدينة إسنا على يد إريانوس والي أنصنا في عصر الاستشهاد، والكنيسة الأثرية بالدير يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي.

الأنبا إيلاريون يلتقي مكرسات إيبارشية البحيرة

من ناحية أخرى التقى الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، بمجمع مكرسات الإيبارشية في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور.

وبجانب صلاة القداس الإلهي، تضمن اللقاء كلمة روحية ألقاها الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة.

الأنبا بيشوي يترأس اجتماع كهنة إيبارشية أسوان

كما عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري، وذلك على هامش احتفالات الإيبارشية بعيد نياحة القديس هدرا السائح الأسواني، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ١٢ كيهك من كل عام، بحضور الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان.

وبدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهى، بدير القديس الأنبا هدرا السائح الأثري بغرب أسوان، أعقبتها كلمة روحية من الأنبا بيشوي بعنوان "خرافي تسمع صوتي"، تأمل خلالها في جزء من الإصحاح العاشر من إنجيل يوحنا، كما شهد اللقاء مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، وأجاب نيافته على جميع أسئلة الآباء الكهنة.

وفي ختام اللقاء كرم الأنبا بيشوي الكهنة الذين اجتازوا الدورة التدريبية الأساسية في علوم التدبير الكنسي والتنمية من المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية.

