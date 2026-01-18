بث مباشر، قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

18 حجم الخط

أدى أقباط محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، قداس عيد الغطاس المجيد، وذلك بجميع كنائس المحافظة لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي بميدان المنشية والتي شهدت إقبالا من كل الإخوة المسيحيين، وسط حالة من الاستنفار الأمني لتأمين المواطنين من قبل بدء القداس وحتى الانتهاء منه.

قداس عيد الغطاس المجيد ببورسعيد، فيتو

قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

ترأس إقامة ‏القداس بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد كهنة الكنيسة وهم: القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، والقس بيشوي مجدي، وذلك بمشاركة عدد كبير من شمامسة الكنيسة وشعبها.

قداس عيد الغطاس المجيد ببورسعيد، فيتو

عيد الغطاس المجيد، فيتو

ويحتفل المسيحيون بجميع محافظات مصر بعيد الغطاس المجيد، والمعروف باسم عيد الظهور الإلهي وذلك كل عام يوم 19 يناير ويتم إقامة القداس مساء يوم 18 يناير من كل عام.

المتحدث الإعلامي باسم مطرانية بورسعيد، فيتو

وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد إن عيد الغطاس المجيد هو ذكرى عماد السيد المسيح علي يد يوحنا المعمدان فى نهر الأردن وقد نزلت حمامة من السماء، واستقرت على السيد المسيح في ذلك الوقت دلالة على أن المسيح جاء لينشر السلام والتسامح بين الجميع، حيث إن عملية التعميد تتم فى الكنيسة من خلال تغطيس الإنسان وهو صغير بالماء وذلك على حسب المعتقدات المسيحية.

قداس عيد الغطاس المجيد ببورسعيد، فيتو

وبخصوص مظاهر الاحتفال بهذا العيد قال القس أرميا فهمي، هذا العيد مرتبط ببعض المظاهر الاحتفالية التي مازالت تتم حتى وقتنا الحالي مثل تناول مأكولات معينة مثل القلقاس والقصب، وتصميم قناديل عيد الغطاس وهي على هيئة قشرة برتقالة فارغة من الداخل يتم وضع داخلها شمعة أشبه ما تكون بسراج منير أو فانوس مضيء، وذلك دلالة أن المسيح جاء ليضيء العالم بنور المحبة والسلام.

جدير بالذكر أنه قد شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس استنفار أمني مشدد، بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس والمرتقب أن يستمر للساعات الأولى من فجر غدا ‏الاثنين.

