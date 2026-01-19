18 حجم الخط

ذكر وزير الدفاع الدنماركي، ‌ترولز ‌لوند ‌بولسن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ​الإثنين، ‌أن بلاده وجرينلاند ناقشتا إمكان وجود ⁠بعثة ‌من حلف شمال الأطلسي “الناتو” في جرينلاند ‍والقطب الشمالي.

الدنمارك وجرينلاند تقترحان إرسال بعثة من حلف الناتو إلى الجزيرة

وأكدت التقارير أن كندا تدرس ​إمكان إرسال فرقة صغيرة من القوات إلى جرينلاند للمشاركة في مناورات عسكرية لـحلف شمال الأطلسي.

وأفادت صحيفة جلوب آند ميل الكندية، نقلا عن مصدر ⁠طلب ​عدم ‌نشر اسمه لحساسية الموضوع، أن مسؤولين عسكريين عرضوا على الحكومة خطط العملية، وأنهم ينتظرون قرار رئيس الوزراء مارك كارني.

ترامب يهدد بالسيطرة على جرينلاند

وتشكل تهديدات ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسيطرة ‌على جرينلاند، تحديًا لكارني، الذي يحرص على إظهار التضامن مع الحلفاء الأوروبيين، في حين يحاول إرضاء ترامب الذي سبق أن هدد بضم كندا.

وقال كارني لصحافيين في الدوحة: «نشعر بقلق من هذا التصعيد. لنكن واضحين ⁠تمامًا... سندعم دائمًا سيادة الدول وسلامة أراضيها أينما كان موقعها الجغرافي».

وأرسلت دول أوروبية أعدادًا صغيرة من العسكريين إلى جرينلاند الأسبوع الماضي. وقالت ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج وفنلندا وهولندا إنها سترسل عسكريين إلى الجزيرة لبدء الاستعدادات لتدريبات أكبر في ‌وقت لاحق من العام.

وأصدر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بيانًا مشتركًا حول جرينلاند أكد أن السلامة الإقليمية والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي.

وشدد البيان المشترك على أن المناورات الدنماركية التي جرت بالتعاون مع الحلفاء لا تشكل تهديدًا لأي طرف، وأن الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع الدنمارك وشعب جرينلاند. وقال البيان إن فرض رسوم جمركية على الحلفاء يهدد بتدهور الأوضاع وتقويض العلاقات عبر الأطلسي، مع التأكيد على أن أوروبا ستبقى «موحدة ومنسقة وملتزمة بالحفاظ على سيادتها.

