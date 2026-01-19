الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدنمارك وجرينلاند تقترحان إرسال بعثة من حلف الناتو إلى الجزيرة

الناتو، فيتو
الناتو، فيتو
18 حجم الخط

ذكر وزير الدفاع الدنماركي، ‌ترولز ‌لوند ‌بولسن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ​الإثنين، ‌أن بلاده وجرينلاند ناقشتا إمكان وجود ⁠بعثة ‌من حلف شمال الأطلسي “الناتو” في جرينلاند ‍والقطب الشمالي.

الدنمارك وجرينلاند تقترحان إرسال بعثة من حلف الناتو إلى الجزيرة 

 وأكدت التقارير أن كندا تدرس ​إمكان إرسال فرقة صغيرة من القوات إلى جرينلاند للمشاركة في مناورات عسكرية لـحلف شمال الأطلسي.

وأفادت صحيفة جلوب آند ميل الكندية، نقلا عن مصدر ⁠طلب ​عدم ‌نشر اسمه لحساسية الموضوع، أن مسؤولين عسكريين عرضوا على الحكومة خطط العملية، وأنهم ينتظرون قرار رئيس الوزراء مارك كارني.

ترامب يهدد بالسيطرة على جرينلاند

وتشكل تهديدات ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسيطرة ‌على جرينلاند، تحديًا لكارني، الذي يحرص على إظهار التضامن مع الحلفاء الأوروبيين، في حين يحاول إرضاء ترامب الذي سبق أن هدد بضم كندا. 

وقال كارني لصحافيين في الدوحة: «نشعر بقلق من هذا التصعيد. لنكن واضحين ⁠تمامًا... سندعم دائمًا سيادة الدول وسلامة أراضيها أينما كان موقعها الجغرافي».

وأرسلت دول أوروبية أعدادًا صغيرة من العسكريين إلى جرينلاند الأسبوع الماضي. وقالت ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج وفنلندا وهولندا إنها سترسل عسكريين إلى الجزيرة لبدء الاستعدادات لتدريبات أكبر في ‌وقت لاحق من العام.

وأصدر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،  بيانًا مشتركًا حول جرينلاند أكد أن السلامة الإقليمية والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي.

 وشدد البيان المشترك على أن المناورات الدنماركية التي جرت بالتعاون مع الحلفاء لا تشكل تهديدًا لأي طرف، وأن الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع الدنمارك وشعب جرينلاند. وقال البيان إن فرض رسوم جمركية على الحلفاء يهدد بتدهور الأوضاع وتقويض العلاقات عبر الأطلسي، مع التأكيد على أن أوروبا ستبقى «موحدة ومنسقة وملتزمة بالحفاظ على سيادتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدنمارك جرينلاند الناتو ترامب كندا

مواد متعلقة

فرنسا: لا نعتزم تلبية دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام حاليا

رئيس وزراء بريطانيا: أي قرار بشأن جرينلاند يجب أن يصدر عن الدنمارك وجرينلاند

بعد تهديد ضم جرينلاند، رئيس وزراء كندا يذكِّر ترامب بالمادة الـ5 من ميثاق "الناتو"
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية استولوا على مستندات من الشهر العقاري

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

أبرزها كأس العالم 2026، توقفات أجندة فيفا لعام 2026

الركراكي يكشف سبب إضاعة ركلة جزاء المغرب أمام السنغال وحقيقة الاتفاق على إهدارها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم استعمال الموظف معلومات الشركة في المصلحة الخاصة؟ المفتي يجيب

هل صام النبي شهر شعبان كاملا ؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية