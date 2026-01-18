الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

تشغيل قطارات جديدة على خط القاهرة أسوان، تعرف عليها

قطار
قطار
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي.

يأتي ذلك تلبية لرغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي،  حيث قررت الهيئة تشغيل عدد 4 قطارات إضافية علي خط (القاهرة / أسوان والعكس ) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 بالإضافة إلى القطارات اليومية الأخرى.  

وبيانها كالآتى:

أولًا: تشغيل عدد 2 قطار ( تالجو ) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 تشغيل قطار 2040 (تالجو) من القاهرة/أسوان (يوم بعد يوم) حتى يوم الأحد الموافق 15/2/2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 06:30 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 23 / 1 / 2026 تشغيل قطار 2041 (تالجو) من أسوان/القاهرة (يوم بعد يوم) حتى يوم الاثنين الموافق 16 / 2 / 2026 حيث يقوم من أسوان الساعة 19:20 ويصل القاهرة 07:15 طبقًا للجدول المرفق.

ثانيًا: تشغيل عدد 2 قطار (مكيف) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 تشغيل قطار 1938 (مكيف) من القاهرة/أسوان حتي يوم الأحد الموافق 15/2/2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 10:25 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 23 / 1 / 2026 تشغيل قطار 1939 (مكيف) من أسوان/القاهرة حتى يوم الاثنين الموافق 16 / 2 / 2026، حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة 09:20 طبقًا للجدول المرفق.

وأعلنت الهيئة عن أنها لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعي دائما في تلبية رغبات جمهور الركاب.

