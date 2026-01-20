الثلاثاء 20 يناير 2026
الكنيسة الكاثوليكية تتناول حياة القديس أنطونيوس الكبير في احتفالية خاصة

كاتدرائية القديس
كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة
 احتفلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة بعيد شفيعها، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

 

حياة القديس أنطونيوس الكبير

 وترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي القمص أنطونيوس سماحة، راعي الكاتدرائية، بمشاركة سيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، والأب يوحنا مرقس الكرملي، وذلك بحضور لفيف من الآباء والكهنة والمؤمنين.

 

وفي مستهل الاحتفال، رحب الأب بولس جرجس، راعي الكاتدرائية، بالسادة الضيوف والحاضرين، معربا عن فرح الجماعة الكنسية بالاحتفال بعيد شفيعها. أعقب ذلك عظة القداس الإلهي التي ألقاها الأب يوحنا مرقس الكرملي، وتناول فيها حياة القديس أنطونيوس الكبير، أب الرهبان وكوكب البرية، مسلطًا الضوء على انفتاحه العميق على كلمة الله، وتعلّمه من خبرة انتقال والده إلى المجد السمائي.

 

كما استعرض الأب الواعظ فضائل القديس أنطونيوس الكبير، مشيرًا إلى كونه مثالًا في الإصغاء والصلاة والتواضع والتجرد والتضحية والمحبة، فضلًا عن دوره كمؤسس ومعلم ومرشد، اتسم بالامتلاء الروحي والاعتدال والوحدة مع الله.

 

وفي ختام الذبيحة الإلهية، أُقيم زياح أيقونة القديس أنطونيوس الكبير، وتلت ذلك تلاوة المديح الخاص به بصوت سيادة الخورأسقف بولس ساتي، وسط أجواء روحية مفعمة بالفرح والخشوع.

