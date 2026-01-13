الكنيسة الكاثوليكية تطلق مجموعتها الرقمية لدعم وتعزيز الأسرة المسيحية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة الأسقفية للأسرة بالكنيسة الكاثوليكية في مصر، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، عن إطلاق المجموعة الرقمية الخاصة بها، وذلك في إطار دعم الرسالة الرعوية وتعزيز مرافقة الأسرة المسيحية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم منصة رقمية متكاملة تعنى بكل ما يخص شؤون الأسرة، من خلال نشر محتوى متنوع يشمل مقاطع فيديو تعليمية، وتعاليم كنسية، ووثائق رعوية وإرشادية، بما يسهم في تعزيز الوعي الأسري وترسيخ القيم المسيحية في الحياة اليومية.

وأكدت اللجنة أن إطلاق هذه المجموعة الرقمية يأتي في سياق اهتمام الكنيسة الكاثوليكية بدور الأسرة المحوري، واستثمار الوسائل الرقمية الحديثة لخدمة العائلات، ومساندتها في مواجهة التحديات الروحية والاجتماعية المعاصرة، بما يعكس روح الشركة والمسؤولية المشتركة.

بطريرك الكاثوليك يكشف سر الاحتفال بعيد الميلاد

قال البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، إن الاحتفال بميلاد الكلمة المتجسد هو دعوة لأن يصير الإنسان خليقة جديدة، مؤكدا أن الزمن قد تقدس بحلول الكلمة المتجسد فيه.

العام الميلادي الجديد

جاء ذلك خلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة العام الجديد، بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء في شبرا.

بدأت الاحتفالات برتبة التوبة، التي ترأسها الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، بمشاركة الأب بطرس صبره الكرملي، وتضمنت ممارسة سر المصالحة، وتأملات روحية، وعددًا من الترانيم بقيادة كورال أسرة القديس يوسف، إلى جانب زياح القربان المقدس.

وعقب ذلك، ترأس البطريرك صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب ميشيل ألفي والأب بطرس صبره، حيث ألقى عظة الذبيحة الإلهية، مهنئًا الحاضرين بالأعياد المجيدة، ومشيرًا إلى أن الاحتفال بميلاد الكلمة المتجسد هو بداية تجديد حقيقي في حياة المؤمنين.

وتناول الأنبا إبراهيم إسحق خلال عظته مفهوم عيد الختان، ثم تأمل في إنجيل اليوم، مؤكدًا أهمية فحص النفس مع بداية العام الجديد، موضحًا أن الإنسان مدعو، كما حُمل يسوع إلى الهيكل، أن يحمل أيامه بكل ما تحمله من تفاصيل أمام الله.

كما تحدث عن معنى تكريس الابن البكر، مشيرًا إلى أن الله قدم ابنه البكر لتحرير البشرية من العبودية وكل ما يقيدها من أفكار وصعوبات، مؤكدًا أهمية أن تكون جميع قرارات الإنسان في بداية العام الجديد موضوعة أمام الله.

واختتم البطريرك كلمته بدعوة أبناء الكنيسة إلى حمل المسيح إلى عائلاتهم ومنازلهم، وتشجيعهم على حمل نور المسيح في قلوبهم ليكونوا هياكل حية للروح القدس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.