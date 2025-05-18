النقض تسدل الستار على قضية نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها "الطفل".. المحكمة: المجني عليها اكتشفت علاقة ابنتها طالبة الآداب بالمتهم فقررا التخلص منها

في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام المصري، أسدلت محكمة النقض اليوم الستار على آخر فصول قضية "نورهان خليل"، المتهمة بقتل أمها "داليا الحوشي"، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية سيدة بورسعيد"، برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام.

رفض الطعن وتأكيد الإعدام: قرار نهائي في جلسة مفصلية

قضت محكمة النقض، صباح اليوم الأحد 18 مايو 2025، برفض الطعن المقدم من المتهمة نورهان خليل، طالبة كلية الآداب بجامعة بورسعيد، في الحكم الصادر ضدها بالإعدام شنقًا، مؤيدة بذلك قرار محكمة جنايات بورسعيد الصادر في فبراير 2023.

المفاجأة التي شهدتها الجلسة تمثلت في تقديم والد المتهمة، وزوج المجني عليها، تنازلًا موثقًا عن الحق المدني، وهو ما لم يؤثر على مسار الحكم الجنائي، نظرًا لطبيعة الجريمة وظروفها.

تفاصيل الجريمة: علاقة محرّمة وجريمة بشعة

تعود تفاصيل الجريمة إلى يوم 14 ديسمبر 2022، حين أقدمت "نورهان" على تمكين جارها الطفل حسين (15 عامًا)، الذي كانت تربطها به علاقة غير شرعية، من دخول المنزل لقتل والدتها بعد أن كشفت علاقتهما داخل غرفة النوم.

قام المتهم بضرب "داليا الحوشي" بعصا خشبية تحتوي على مسامير، وسكب عليها ماءً مغليًا، وحاول ذبحها بكأس زجاجي مكسور.. الجريمة نُفذت بينما كانت الأم نائمة، في مشهد صادم ينم عن وحشية وتخطيط وإصرار مسبق.

التحقيقات والاعترافات: خيوط الجريمة تنكشف

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن نورهان تواطأت مع جارها القاصر بعد تهديده لها بكشف علاقتهما. وبعد وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما خلال أيام، ليعترفا بتفاصيل الجريمة كاملة، ويتم إحالتهما إلى المحكمة.

في فبراير 2023، قضت محكمة جنايات بورسعيد بإعدام نورهان شنقًا، بينما تمت إحالة الطفل حسين إلى محكمة الطفل المختصة نظرًا لحداثة سنه.

الدفاع ومذكرة الطعن: محاولة أخيرة فاشلة

المحامية هايدي الفضالي، محامية المتهمة، قدمت مذكرة طعن تضمنت ستة أسباب، أبرزها:

انعدام الحكم بسبب عدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونيًا.

فساد في الاستدلال واعتماد الحكم على استنتاجات غير مدعومة.

بطلان أمر الإحالة، ووجود قصور في التسبيب القانوني للعقوبة.

كما طالبت المحامية بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وهو ما رفضته المحكمة في جلستها الأخيرة.

أبعاد اجتماعية ونفسية: صدمة مجتمعية من فتاة ضد والدتها

أثارت القضية جدلًا واسعًا في المجتمع المصري نظرًا لما حملته من خيانة أسرية وجريمة صادمة قامت بها فتاة ضد والدتها.

وتصدّرت الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر تفاصيل تتعلق بالعلاقة غير الشرعية التي جمعت نورهان بالمتهم القاصر، وتورطها في التخطيط للقتل.

نهاية مأساوية لقضية هزت الشارع المصري

برفض محكمة النقض للطعن وتأكيد حكم الإعدام، تكون العدالة قد أخذت مجراها الأخير في قضية "نورهان قاتلة والدتها". إلا أن هذا الحكم لا يغلق فقط ملفًا قانونيًا، بل يترك خلفه أسئلة كثيرة عن تفكك القيم الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية، ومخاطر العلاقات غير المشروعة بين القاصرين.

حيثيات حكم اول درجة

أودعت محكمة جنايات بورسعيد أسباب الحكم بإعدام «نورهان خليل محمد عبدالله» المتهمة بقتل أمها «سيدة بورسعيد»، وأكدت أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من الاطلاع على سائر أوراق الدعوي، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، جميعها انتهت بإصدار حكم الإعدام على المتهمة بقتل والدتها.

وأكدت أن الواقعة تتحصل في أنه على إثر علاقة آثمة بين المتهمة نورهان خليل محمد عبدالله خليل، وآخر طفل لم تتجاوز سنه 15 عاما، يدعى حسين محمد فهمي، غلبتها طباع السوء ورغبتيهما المحرمة وسولت لهما أنفسهما فعل الرذيلة قبل الواقعة، وكان الطفل يتردد خلالها على المتهمة بمسكنها لارتكاب الرذيلة وإشباع رغبتهما المحرمة.

أسباب الحكم بإعدام نورهان فتاة بورسعيد

جاء في أسباب الحكم فى قضية سيدة بورسعيد رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلى بورسعيد أنه بتاريخ 12 ديسمبر 2023 12 الساعة الخامسة صباحًا وحال تواجدهما بغرفة نوم المتهمة وعلى سريرها أبصرتهما والدتها المجني عليها داليا سمير السيد قطب الحوشي، فضبطتهما وكشفت أمر علاقتهما الآثمة وقامت بتوبيخ ابنتها المتهمة وأمرتها بإنهاء هذه العلاقة وتحذيرها من استمرار تلك العلاقة.

تفاصيل مروعة في قتل سيدة بورسعيد

وأوجس المتهمان من المجني عليها خيفة افتضاح أمرهما وتقف حائلا في استمرار تلك العلاقة الآثمة بينهما مما آثار حفيظتهما للتخلص منها، المتهمة التي تجردت من جميع المشاعر الإنسانية والرحمة وخرجت عن كل نواميس الطبيعة التي فطرها الله في أرضه لجميع مخلوقاته وسولت لها نفسها الخبيثة قتل أمها التي حملتها وهنًا على وهن، وراعتها حتى اشتد عودها ولم تعلم يومًا أن ابنتها قرة عينها قاتلتها.

الاتفاق على قتل سيدة بورسعيد

وذكرت الحيثيات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليها وحددا 14 ديسمبر 2022 يوم إجازة المجني عليها، من عملها وتواجدها بمنزلها موعدا لقتلها، وفكرا وتدبرا وقلبا الأمر من جميع وجوهه وجوانبه فى هدوء واستقر رأيهما على قتلها، ووضعا الخطة اللازمة لتنفيذ ما انتويا عليه، وفى سبيل ذلك أعد المتهم الطفل أدوات الجريمة «مطرقة جاكوش، وعصا خشبية مثبت فيها مسامير».

محاولات قتل سيدة بورسعيد

وأعدت المتهمة نورهان خليل وعاء مملوءًا بماء مغلي، وقبع المتهم الطفل بمحيط منزل المتهمة والمجني عليها، حتى هاتفته المتهمة بعد خلو البيت من إخوتها ووالدها ومن أحد عدا المجني عليها، وأعلمته باستغراق المجني عليها في نومها، وتركت له باب المسكن مفتوحًا ليتمكن من الدخول حتى تمكن من الدلوف إلى داخل المسكن وأرشدته على غرفة نوم المجني عليها فهوى على رأسها ضربا بالعصى، فاستيقظت المجني عليها وفرت إلى الطرقة تترجاهما وتستعطفهما بتركها.

سكب ماء مغلي على المجني عليها

ولحقها الطفل بالأم، وطرحها أرضا وقيد حركتها، وأحضرت المتهمة الماء المغلي الذي أعدته مسبقًا وسكباه على جسم المجنى عليها، ثم اقتاداها إلى الحمام وكالا لها عدة ضربات بالمطرقة «الجاكوش» على رأسها، ثم اقتاداها إلى غرفة نومها، وأحضرت المتهمة سكينا لنحر عنق المجني عليها من غرفة إعداد الطعام «المطبخ» ناولته للمتهم الطفل الذي قام بوضعه على عنق المجني عليها وأحكما وثاقها غير أن السكين كان غير مشحوذ فأخفقا في ذبحها به.

استجداء المجني عليها للمتهمين لتركها

ولفتت الحيثيات إلى أن المجني عليها توسلت للمتهمين بإطلاق سراحها وأن يغادرا معا دون أن تخبر أحدا بفعلتهما فأبيا إلا قتلها، فأحضرت المتهمة كأسًا زجاجيًا للطفل فكسره بباب الغرفة وطعن بها المجني عليها عدة طعنات في عنقها حتى أزهق روحها ولم يتركاها إلًا جثة هامدة محدثين ما بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها.

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