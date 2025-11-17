مقتل 6 عناصر إجرامية، الأمن يفكك أخطر بؤرة للمخدرات في البحيرة

18 حجم الخط

​تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة، من تصفية إحدى أخطر البؤر الإجرامية المتخصصة في تجارة المواد المخدرة بمحافظات وجه بحري، وذلك في عملية نوعية شهدتها قرية الضهرية بمركز إيتاي البارود.

تبادل لإطلاق النيران مع القوات

​وأسفرت العملية عن مقتل ستة من العناصر الخطرة، إثر تبادل لإطلاق النيران مع القوات، وتابعت الأجهزة الأمنية البؤرة التي كانت تستغل موقعها المتاخم لمحافظتي البحيرة والغربية، واستخدام مجرى نهر النيل كطريق للهروب، وعقب استئذان النيابة وتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادر الجناة بإطلاق النار على القوات.

مقتل ستة عناصر إجرامية

​وأدى التعامل الأمني الحاسم إلى مقتل ستة عناصر، من بينهم ثلاثة مقيمين في شبراخيت (البحيرة)، وثلاثة آخرين مقيمين في كفر الزيات (الغربية)، وقد تم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي تباشر الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

​تأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة لوزارة الداخلية لتفكيك البؤر الإجرامية التي تهدد أمن المواطنين في المحافظات المختلفة.

