الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مقتل 6 عناصر إجرامية، الأمن يفكك أخطر بؤرة للمخدرات في البحيرة

مديرية أمن البحيرة
مديرية أمن البحيرة
18 حجم الخط

 ​تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة، من تصفية إحدى أخطر البؤر الإجرامية المتخصصة في تجارة المواد المخدرة بمحافظات وجه بحري، وذلك في عملية نوعية شهدتها قرية الضهرية بمركز إيتاي البارود.

 

تبادل لإطلاق النيران مع القوات

 ​وأسفرت العملية عن مقتل ستة من العناصر الخطرة، إثر تبادل لإطلاق النيران مع القوات، وتابعت الأجهزة الأمنية البؤرة التي كانت تستغل موقعها المتاخم لمحافظتي البحيرة والغربية، واستخدام مجرى نهر النيل كطريق للهروب، وعقب استئذان النيابة وتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادر الجناة بإطلاق النار على القوات.

مقتل  ستة عناصر إجرامية 

 ​وأدى التعامل الأمني الحاسم إلى مقتل  ستة عناصر، من بينهم ثلاثة مقيمين في شبراخيت (البحيرة)، وثلاثة آخرين مقيمين في كفر الزيات (الغربية)، وقد تم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي تباشر الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

​تأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة لوزارة الداخلية لتفكيك البؤر الإجرامية التي تهدد أمن المواطنين في المحافظات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة إيتاى البارود الضهرية البؤر الإجرامية المواد المخدرة

الأكثر قراءة

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

المشاط: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التكنولوجيا لتعزيز دوره في زيادة الإنتاجية والتصدير

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الصحة توجه عدة نصائح لمواجهة أمراض الشتاء (فيديو)

محكمة إماراتية تدير ودية منتخب مصر وكاب فيردي

مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

هاني تمّام يوجه نصيحة للناخبين: من يبيع صوته خائن للأمانة (فيديو)

من السنة النبوية، أذكار وأدعية يقولها المسلم عند الشعور بالأرق

المزيد
الجريدة الرسمية