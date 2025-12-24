مدير تعليم الإسكندرية: غطينا المدارس الخاصة بكاميرات مراقبة

18 حجم الخط

أجرى الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جولة تفقدية بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، التابعة لإدارة شرق التعليمية، بحضور لفيف من الصحفيين والإعلاميين.

وقال الدكتور عربي أبو زيد: إن المدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس فنية حكومية ذات معايير خاصة وتخضع لإشراف كامل من التربية والتعليم، و لكن تختلف عن المدارس الأخرى بأن لها شريك صناعي لتقديم برامج مختلفة تواكب سوق العمل وخريجوها على مستوى عال تعليميا وفنيا، ولدينا 9 مدارس تكنولوجية وسترتفع الي 16 هذا العام لتكون الإسكندرية هي الرائدة في هذا المجال.

واطلع الدكتور عربي أبو زيد على الإمكانات التعليمية والتكنولوجية بالمدرسة، وبرامج التدريب العملي التي تؤهل الطلاب لسوق العمل وفق أحدث المعايير الدولية.

إعداد كوادر فنية مدربة

وأشاد الدكتور عربي أبو زيد بدور مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد كوادر فنية مدربة تمتلك المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في خطط التنمية، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا القطاع أولوية قصوى ضمن رؤيتها المستقبلية.

وخلال جولته، تفقد الدكتور عربي أبو زيد الأقسام المختلفة بالمدرسة، والتي شملت المعامل التكنولوجية، وورش التدريب العملي، والفصول الدراسية المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، حيث اطلع على آليات العمل داخل كل قسم ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والتعليمية المعتمدة.

وحرص الدكتور عربي أبو زيد على التحاور المباشر مع الطلاب، والاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والتدريب العملي، مشجعًا إياهم على الاجتهاد وتنمية مهاراتهم التقنية والمهنية، ومؤكدًا أن الدولة تراهن على وعيهم وقدراتهم باعتبارهم نواة حقيقية لسوق العمل الحديث.

كما أشاد بمستوى الطلاب وانضباطهم، وما لمسه من وعي وإدراك لأهمية التعليم التكنولوجي في بناء مستقبلهم المهني، مؤكدًا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

تغطية المدارس الخاصة والحكومية بكاميرات.

وكشف الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تغطية ما يزيد عن 35٪ من المدارس الحكومية بكاميرات المراقبة للاطمئنان على سير العملية التعليمية والتأكد من أمن وسلامة الطلاب.

وأوضح أبو زيد خلال تصريحات صحفية أن جميع المدارس الخاصة تم الإنتهاء من وجود كاميرات مراقبة بها تغطي جميع جوانب المدرسة مع الاحتفاظ بنسخة لما يحدث داخل المدارس يمكن الرجوع إليها دائمًا.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على الانتهاء من غرفة مراقبة لجميع مدارس الإسكندرية مع انتهاء العام الدراسي مع إمكانية مراقبة المدارس من خلال المديرية.

وأشار الدكتور عربي أبو زيد الي أنه يتواجد قرابة 4 الف كاميرا حاليا بمختلف المدارس، مشيرا إلى أن جميع المدارس التي يتم فتحها أصبح وجود الكاميرات أمرا إلزاميا.

وفي ختام الجولة، توجه بالشكر والتقدير إلى الإعلاميين والصحفيين، مثمنًا دعمهم المستمر للعملية التعليمية ودورهم المهم في تسليط الضوء على جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم، خاصة التعليم الفني.

