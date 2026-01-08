الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام

مدير تعليم الإسكندرية،
مدير تعليم الإسكندرية، فيتو
عقد  الدكتور عربي أبوزيد _مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الخميس، اجتماعات  مع مديري إدارتي الأمن والأزمات والكوارث بالإدارات التعليمية التسع، وذلك بحضور سالي كمال مديرة إدارة الأمن ومصطفي محمود مدير إدارة الأزمات والكوارث وعدد من مديري المدارس المستهدفة كنماذج لتنفيذ خطة الإخلاء.

امتحانات نصف العام 

يأتي ذلك لمتابعة الاستعداد التام لمواجهة الطوارئ وضمان سير الأعمال الحيوية خلال الربع الأول من العام الجاري2026..

و أكد مدير المديرية على أهمية رفع مستوى الوعي والجاهزية الاستباقية، مع التركيز على الرصد المسبق للكوارث المتوقعة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان استقرار سير العمليات الحيوية.

 

كما شدد مدير المديرية على دعم العمل الميداني، عبر تسهيل مهام فرق الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين أعمال الامتحانات وضمان انتظامها دون أي تعطيل.

و أشاد أبو زيد بنجاح العملية الانتخابية، مؤكدا على سن التنظيم والجهد الكبير المبذول من قِبل إدارة الأزمات، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين أعضاء الفريق لضمان أفضل النتائج

جاهزية المدارس للامتحانات 


ووجه مدير المديرية فى نهاية اللقاء على ضرورة المرور الميداني على المدارس للتأكد من استيفاء كافة اشتراطات الأمن والسلامة داخل المنشآت التعليمية، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين.

 

وأكد كذلك على ترسيخ مبدأ الرقابة والأمن القومي للحفاظ على استقرار الدولة ومنع أي بؤر توتر أو أزمات قد تمس الأمن الوطني لمصر.وفي إطار خطة الربع الأول من عام 2026شدد (أبو زيد )على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ضمانًا لاستمرار الأعمال الحيوية بأقصى قدر من الكفاءة والأمان.

