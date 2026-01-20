لافروف: روسيا لا تتبنى أي خطط للاستيلاء على جرينلاند

18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لا تتبنى أي خطط للاستيلاء على جرينلاند.

لافروف: واشنطن تدرك أن روسيا والصين لا تملكان خطط للاستيلاء على جرينلاند

وأضاف الوزير لافروف: "ليس لدي أدنى شك في أن واشنطن تدرك تماما، أن روسيا والصين لا تملكان مثل هذه الخطط. هذا الموضوع لا يخصنا بتاتا".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو تراقب تطورات هذا "الوضع الجيوسياسي الجدي".

المناقشات المتعلقة بجرينلاند إرثا من الحقبة الاستعمارية

ونوه لافروف بأن الجانب الروسي، يعتبر المناقشات المتعلقة بجرينلاند إرثا من الحقبة الاستعمارية.

وكان ترامب، قد أشار مؤخرا، إلى ضرورة استحواذ الولايات المتحدة على الجزيرة الدنماركية، مبررا ذلك بمزاعم تفيد بأن غرينلاند "محاطة بسفن صينية وروسية"، ومحذرا من احتمالية وقوعها تحت سيطرة إحدى الدولتين إذا لم تتحرك واشنطن.

فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير على 8 دول

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، (المعارضة لخطط ترامب) والتي سترتفع لاحقا إلى 25% وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة.

ترامب: لا أحد يستطيع حماية جزيرة جرينلاند

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إنه لا أحد يستطيع حماية جزيرة جرينلاند، مشيرا إلى أن الجزيرة مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.

وصرح ترامب للصحفيين فى فلوريدا، بأن الولايات المتحدة ستناقش ضم جرينلاند خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، لأن الدنمارك عاجزة عن حماية الإقليم.

وتابع: “يجب أن نحصل عليها.. يجب عليهم إتمام هذا الأمر.. الدنمارك عاجزة عن حمايتها، مع أنهم شعب رائع، مضيفا: أعرف القادة، إنهم أناس طيبون للغاية، لكنهم لا يذهبون إلى هناك حتى”.

