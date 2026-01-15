القبض على المتهمين بسرقة حديد كوبري طرة بحلوان

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض 3 أشخاص من جامعي الخردة لقيامهم بسرقة حديد كوبري طرة بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

سرقة حديد كوبري طرة بحلوان

رصدت مديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مطاردة صاحب الحساب بسيارته الخاصة لبعض الأشخاص يستقلون دراجة نارية "تروسكيل" لسرقتهم حديدًا خاصًا بكوبري بمنطقة طرة ولاذوا بالهرب، وإلقائهم حجرا على سيارته وإحداث تلفيات بها لقيامه بتصويرهم.



وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (مدير مبيعات بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة القاهرة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 يناير الجارى شاهد 3 أشخاص من جامعي الخردة أثناء سرقتهم كمية من حديد التسليح من الموقع الإنشائي الخاص بكوبري طرة ولدى قيامه بتصويرهم قاموا بإلقاء حجر على سيارته مما أدى لحدوث تلفيات بها.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الدراجة النارية "التروسكيل" الظاهرة بمقطع الفيديو ومرتكبي الواقعة (3 أشخاص– مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم التحفظ على الدراجة النارية التروسكيل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

