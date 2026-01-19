السجن 7 سنوات لتشكيل عصابي متهم بقتل عامل دافع عن شقيقته بحلوان

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين لاتهامهم بقتل عامل والشروع في قتل اثنين آخرين بدائرة قسم شرطة حلوان، بالسجن المشدد 7 سنوات.

تلقت مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم وسقوط قتيل ومصابين، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن أحد المتهمين قد عاكس شقيقة المجني عليه فنشبت بينهما مشادة كلامية تدخل شقيقها على أثرها وتشاجر مع المتهم الذي أضمر الشر في نفسه وبيت النية علي الانتقام منه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استعان بأصدقائه، ثم توجهوا حيث يوجد المجني عليه وما أن شاهدوه حتي انهالوا عليه مجتمعين طعنا من أسلحة بيضاء فاسقطوه قتيلا، ثم تعدوا على اثنين من أصدقائه حاولوا الدفاع عنه فأصابوهم إصابات خطيرة قاصدين قتلهم إلا أن قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرداتهم فيه وهو مدراكتهما بالعلاج.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

وتنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

