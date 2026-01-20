الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظات

تسجيل 30 سفينة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، في حين غادرت 10 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 30 سفينة، وهو ما يعكس انتظام حركة الملاحة البحرية واستمرارية العمليات بالميناء.

حركة الصادر من البضائع العامة

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23203 طن، تضمنت 3000 طن كلينكر، و583 طن ملح، و1255 طن حديد، و4100 طن يوريا، بالاضافة إلى 14265 طن بضائع متنوعة، مؤكدا النشاط المكثف لتصدير البضائع المختلفة.

حركة الوارد من البضائع العامة

سجلت حركة الوارد من البضائع العامة 42409 طن، تشمل 1250 طن خردة، و11500 طن ذرة، و8000 طن سكر، و8248 طن حديد، و1120 طن خشب زان، و800 طن رخام، و9291 طن قمح، و2200 طن بازلاء، ما يعكس قدرة الميناء على استقبال الشحنات الواردة بكفاءة.

حركة الحاويات

بلغت حركة الحاويات الصادرة 795 حاوية مكافئة، بينما وصل عدد الحاويات الواردة 762 حاوية مكافئة، فيما سجل عدد حاويات الترانزيت 3856 حاوية مكافئة، ما يؤكد الدور الحيوي للميناء في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح الى 51794 طن، بينما بلغ رصيد القطاع الخاص 36458 طن، وهو ما يضمن توافر الاحتياجات الاستراتيجية من القمح بالميناء.

حركة الشاحنات

بلغت حركة الشاحنات دخول وخروج 4223 حركة، مع استمرار سير العمليات اللوجستية بسلاسة داخل الميناء، بما يضمن استيعاب البضائع الواردة والصادرة بكفاءة عالية.

