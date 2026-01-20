موعد مباراة مصر والجابون في افتتاح كأس أمم أفريقيا لكرة اليد

18 حجم الخط

كرة اليد، يفتتح المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب الجابون غدا الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة مصر والجابون

وتقام مباراة مصر والجابون في الـ12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يختتم استعداداته

ويختتم المنتخب الوطني لكرة اليد، استعداداته اليوم للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري في رواندا.

قنصل مصر يستقبل منتخب كرة اليد

حرص طارق السعودي، قنصل مصر في رواندا، على استقبال بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد فجر اليوم، فور وصولها إلى العاصمة الرواندية، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، حيث غادرت البعثة القاهرة مساء أمس الثلاثاء متوجهة إلى رواندا، برئاسة خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًا من:

محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، موعدها كالتالي:

جدول مباريات منتخب كرة اليد في كأس الأمم الأفريقية

دور المجموعات:

مصر × الجابون – 21 يناير | 12:30

مصر × أنجولا – 22 يناير | 17:00

مصر × أوغندا – 24 يناير | 15:00

تذاع جميع مباريات المنتخب مباشرة على قنوات أون سبورت.

