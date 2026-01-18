الأحد 18 يناير 2026
رياضة

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو
كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري في رواندا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، موعدها كالتالي:

جدول مباريات منتخب كرة اليد في كأس الأمم الأفريقية

دور المجموعات:
مصر × الجابون – 21 يناير | 12:30 
مصر × أنجولا – 22 يناير | 17:00
مصر × أوغندا – 24 يناير | 15:00

جميع مباريات المنتخب تذاع مباشرة على قنوات أون سبورت.

قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

حراسة المرمى:
• محمد علي
• محمد عصام الطيار
• عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:
• أكرم يسري
• محمد أوكا

الجناح الأيسر:
أحمد هشام سيسا
• محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:
• يحيى خالد
• مهاب سعيد

الظهير الأيسر:
• علي زين
• أحمد هشام دودو
• نبيل شريف
• هشام صلاح

الدائرة:
• إبراهيم المصري
• أحمد عادل
• ياسر سيف
• محمد عبدالعزيز جدو

صانع الألعاب:
• يحيى الدرع
• سيف الدرع

بطولة إسبانيا الدولية

ومؤخرا، خاض المنتخب الوطني معسكرا في إسبانيا تخلله المشاركة في بطولة دولية بمشاركة 6 منتخبات، هي مصر وتونس وإسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا وإيران.

واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب الدورة الودية، بعد خوض 3 مباريات، تعادل في الأولى أمام البرتغال وفاز في الثانية أمام إيران، ثم فوز جديد في المواجهة الثالثة أمام سلوفاكيا.

