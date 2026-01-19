وكيل تعليم الوادي الجديد يوجه مصححي الإعدادية بقراءة إجابات الطالب بكل دقة وشفافية

18 حجم الخط

زار الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الوادى الجديد، مساء اليوم الإثنين، المقر الرئيسى للجنة تقدير درجات نصف العام للشهادة الإعدادية ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

حيث تابع وكيل تعليم الوادي الجديد، آخر مستجدات العمل وتواجد المعنيين بالأمر داخل لجنة التقدير والكنترول، موجهًا جميع المصححين ومقدرى الدرجات بضرورة قراءة إجابات الطلاب بكل دقة وتحقيق الحيادية والعدالة عند رصد الدرجات وإعطاء كل طالب حقه.

وأكد على تهيئة الأجواء المناسبة من الهدوء والتهوية الجيدة وكل ما من شأنه راحة جميع القائمين على العمل وبما يضمن حسن الآداء والانضباط.

الالتزام بتعليمات الوزارة والشفافية في التصحيح

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، جميع الحضور بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة من الوزارة والمنظمة لأعمال الامتحانات والملاحظة وتقدير الدرجات، وذلك بالتنسيق مع لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

حفظ أوراق الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص

كما شدد على أهمية التنسيق مع التوجيه المختص، والالتزام بكافة القرارات المنظمة لحفظ أوراق الأسئلة والإجابات وتأمين أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات، بما يحقق الشفافية والنزاهة، ويحافظ على حقوق الطلاب، ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للامتحانات، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

يذكر أن الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أعلن في وقت سابق، عن جاهزية لجان تقدير الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية بإشراف رئيس لجنة تقدير الدرجات بالمديرية .

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، إلى تجهيز المقرات بكافة الاحتياجات اللازمة مع توفير كافة الأجواء المناسبة لراحة المصححين ومقدرى الدرجات، مشددًا على إتباع التعليمات والضوابط المنظمة لعمل لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، بما يضمن انضباط أعمال التصحيح وتلافي أية سلبيات محتملة، مع استكمال إعداد المقدرين من المعلمين الأساسيين بالمدارس تحت إشراف موجهي المواد الدراسية، وبالتنسيق الكامل مع لجنة النظام والمراقبة.

