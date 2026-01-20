الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حزب التجمع: السياسات الحكومية تصنع الفجوة الطبقية.. والفقراء يدفعون ثمن التضخم

حزب التجمع،فيتو
حزب التجمع،فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لشؤون التدريب والتثقيف بـحزب التجمع، إن أي فجوة اقتصادية تنشأ بين الفئات أو الطبقات الاجتماعية تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة، باعتبارها الجهة التي تضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعرضها على البرلمان كل خمس سنوات.

 وأوضح أن هذه السياسات أسهمت في تصاعد معدلات التضخم وغلاء الأسعار، ما أدى إلى زيادة معاناة الفقراء ومحدودي الدخل.

غياب عدالة الدخول

وأكد فرج، في تصريح لـ«فيتو»، أن المجتمع يشهد غيابا واضحا لعدالة الدخول، حيث تحصل أقلية محدودة على أجور مرتفعة من خلال الملكية أو الاستثمار، وهي شريحة الأغنياء، بينما تعتمد الغالبية العظمى من المصريين على الأجور المحدودة التي لا تكفي احتياجاتهم الأساسية. 

وأضاف أن السياسات التي تقود إلى التضخم تصب في النهاية في مصلحة الأغنياء، وتأتي على حساب الفقراء، وهو ما يوسع الفجوة الاجتماعية بأشكال متعددة، من بينها تضخم أرباح الرأسماليين الكبار، بل وحتى استفادة بعض التجار والباعة الجائلين من جزء من الدخل، في ظل تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية ليبرالية جديدة منذ سنوات.

اتجاه متصاعد لتقليص الدعم

وتابع فرج أن الحكومات حاولت في فترات سابقة تخفيف حدة الآثار الاجتماعية لتلك السياسات عبر أدوات مثل الدعم، ومجانية التعليم، والتأمين الصحي، إلا أن السياسات الحكومية في الفترة الأخيرة تتجه بوضوح نحو إلغاء الدعم أو تقليصه. 

وحذر من أن هذا المسار سيؤدي إلى مزيد من التضخم، بما يخدم مصالح المستثمرين الكبار، الذين تتراوح نسبتهم بين 10 و20% من المجتمع، بينما تتحمل الطبقة الوسطى والعمال والفلاحون العبء الأكبر.

ملامح فجوة تهدد المجتمع

وأشار الأمين العام المساعد لشؤون التدريب والتثقيف بحزب التجمع إلى أن ملامح الفجوة الطبقية باتت صارخة، حيث يعيش قطاع واسع من المواطنين بدخول زهيدة لا تكاد تكفي الحد الأدنى من المعيشة، في مقابل قلة محدودة تحصد الملايين. 

وأكد أن هذا التفاوت الحاد له آثار اجتماعية خطيرة، من بينها تصاعد معدلات العنف والعنف الأسري، بما يهدد التماسك المجتمعي والاستقرار الاجتماعي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب التجمع رئيس حزب التجمع نواب حزب التجمع الفجوة الاقتصادية حكومة مدبولى

مواد متعلقة

حزب التجمع يدين البلطجة الأمريكية ويتضامن مع رئيس فنزويلا

حزب التجمع يرحب بتدخل الرئيس السيسي لضبط مسار العملية الانتخابية

رئيس حزب التجمع: تنوع المعينين بمجلس الشيوخ يؤكد حرص الرئيس على إثراء الحياة النيابية

حزب التجمع يكشف عدد مرشحيه على المقاعد الفردية وهذا موقفه من القوائم

ads

الأكثر قراءة

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

"صنع في مصر" يغزو سوق الهواتف، كيف تحولت مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الموبايلات؟

بكاء طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية بسبب صعوبة امتحان العلوم (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية