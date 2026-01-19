ضبط 375 كيلو جرام دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالبحيرة

18 حجم الخط

قام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالبحيرة، برئاسة الدكتور محمود زعلوك، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد مسعود، بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية بنطاق مدينة دمنهور، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، باستمرار تكثيف الحملات التوعوية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية بنطاق المحافظة، لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، وتحت رعاية الدكتور طارق الهوبي – رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين

أسفرت الحملات على الأسواق بنطاق مدينة دمنهور عن ضبط كميات من الأغذية منتهية الصلاحية، وضبط 375 كجم دواجن مجمدة مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، في إطار الدور الرقابي المستمر لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين وذلك لمحاربة تجارة السوق السوداء وضبط السلع منتهية الصلاحية أو الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط الخارجية عن القانون تاكيدا علي هيبة الدولة لردعهم.

كما تضمنت الحملات توعية أصحاب المنشآت والعاملين بها بأهمية الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، وتوجيه الإرشادات اللازمة بشأن أساليب تداول وحفظ الأغذية بشكل سليم، بما يسهم في رفع الوعي الغذائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف المتابعة على الأسواق ومنافذ البيع

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار تنفيذ الحملات التوعوية والرقابية بصورة دورية، مع تكثيف المتابعة على الأسواق ومنافذ البيع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

