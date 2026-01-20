إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل على طريق دمنهور - المحمودية

18 حجم الخط

​شهد طريق "دمنهور - المحمودية" بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حادث تصادم مروعًا بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية "تروسيكل" أمام قرية شدرشة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

اصطدام سيارة ميكروباص بـ"تروسيكل"

وكانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بوقوع الحادث. وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع التصادم، حيث تبين وقوع الحادث نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بـ"تروسيكل"، مما أدى إلى توقف جزئي للحركة المرورية قبل أن يتم رفع آثار الحادث.

ننشر ​كشف بأسماء المصابين وحالتهم

و​استقبل مستشفى المحمودية المركزي المصابين الخمسة، وهم من محافظات مختلفة، وتنشر فيتو اسماء المصابين وجاءت بياناتهم ​مروان كمال زيدان (20 عامًا) - مقيم بسوهاج، ​عيد محمد علي (35 عامًا) - مقيم بكفر الشيخ، ​محمد أشرف محمد (35 عامًا) - مقيم بكفر الشيخ، ​السيد سالم محمد (40 عامًا) - مقيم بكفر الشيخ، ​آلاء محمد مدحت (30 عامًا) - مقيمة بمحافظة القليوبية، ​وأفادت التقارير الطبية الأولية بإصابتهم جميعًا بجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، ويخضعون حاليًا للفحوصات اللازمة والإسعافات الأولية.

الوقوف على الأسباب الفنية للحادث

و​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق عملها للوقوف على الأسباب الفنية للحادث وتحديد المسؤولية الجنائية، مع استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابين.

