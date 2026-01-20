بيطري البحيرة: تجريع 450 رأس أغنام في كفر الدوار وكوم حمادة

18 حجم الخط

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم مدير للمديرية، بالمشاركة بالقوافل السكانية العلاجية المجانية،في اطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وبناء علي تعليمات علاء الدين فاروق وزير الزراعة ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتكليف الدكتور حامد الاقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية للنهوض بالثروة الحيوانية.

تجريع للأغنام ٤٠٠ رأس

كما قامت إدارة الرعاية البيطرية بالمشاركة الفعالة تم بذل الجهود واستهداف قرية العادلى التابعة لمركز كفر الدوار حيث قدمت القافلة خدمات بيطرية مجانية شملت علاج المواشي بالكشف وصرف العلاج اللازم بالمجان وعلاج تجريع للأغنام ٤٠٠ رأس، وحالات باطنة ٢٧ رأس، وبقريةواقد التابعة مركز كوم حمادة

وقدمت القافلة خدمات بيطرية مجانية شملت علاج المواشي بالكشف وصرف العلاج اللازم بالمجان وعلاج تجريع للأغنام ٥٠ رأس وذلك ضمن الجهود المستمرة لمديرية الطب البيطري بالبحيرة للحفاظ علي الثروة الحيوانية داخل أنحاء المحافظة.

تقديم الرعاية المجانية لهم في أماكن إقامتهم

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتنظيم القوافل الطبية والسكانية خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم الرعاية الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، مشيرة استمرار تنفيذ القوافل الطبية والسكانية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا للمنظومة الصحية، وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

