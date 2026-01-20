الثلاثاء 20 يناير 2026
حوادث

إحالة ربة منزل متهمة بسرقة الشقق السكنية في المطرية لمحكمة الجنح

أمرت نيابة المطرية بإحالة ربة منزل متهمة بسرقة الشقق السكنية بدائرة  قسم شرطة المطرية لمحكمة الجنح.

وقالت المتهمة، أن هذه الواقعة ليست المرة الأولى، بل هي محترفة السرقة منذ أن كان عمرها 9 سنوات.

وأضافت المتهمة أنها تسرق الغسيل المتواجد على المناشر في البلكونات ثم تبيعه في سوق البالة أو المستعمل.

البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام إحدى السيدات بسرقة بطاطين من شرفة أحد المساكن بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة الظاهرة بمقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنها ربة منزل لها معلومات جنائية مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


وفقا لقانون العقوبات، فإن عقوبة السرقة الحبس مع الشغل كالتالي:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد الأماكن المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. 

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

