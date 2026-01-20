حبس عاطل وربة منزل بتهمة سرقة شقة وحرقها في بدر

18 حجم الخط

أمرت نيابة بدر بحبس عاطل وربة منزل، بتهمة سرقة شقة وإشعال النيران بها لإخفاء الجريمة بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة شقة سكنية "بأسلوب المفتاح"المصطنع وإشعال النيران بها

كان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور تم الانتقال والسيطرة على الحريق دون حدوث إصابات، وتبين نشوب حريق بالشقة "خالية من السكان" مما نتج عنه احتراق بعض محتوياتها وبسؤال مالكها قرر باكتشافه سرقة بعض محتويات الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الشرطة من تحديد مرتكبي الواقعة شخص وسيدة "لهما معلومات جنائية"، حيث تبين قيامهما بسرقة الشقة وإشعال الحريق بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة – 13 مفتاح مصطنع –عدد من الأدوات المستخدمة فى ارتكاب واقعة السرقة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والدخول للشقة محل البلاغ باستخدام "مفتاح مصطنع"عقب التأكد من عدم تواجد أحد بداخلها، وقيامهما عقب ذلك بإشعال النيران بالشقة لطمس آثار السرقة وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.