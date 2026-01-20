الثلاثاء 20 يناير 2026
حوادث

حبس عاطل وربة منزل بتهمة سرقة شقة وحرقها في بدر

أمرت نيابة بدر بحبس عاطل وربة منزل، بتهمة سرقة شقة وإشعال النيران بها لإخفاء الجريمة بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

سرقة شقة سكنية "بأسلوب المفتاح"المصطنع وإشعال النيران بها 

كان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور تم الانتقال والسيطرة على الحريق دون حدوث إصابات، وتبين نشوب حريق بالشقة "خالية من السكان" مما نتج عنه احتراق بعض محتوياتها وبسؤال مالكها قرر باكتشافه سرقة بعض محتويات الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الشرطة من  تحديد مرتكبي الواقعة شخص وسيدة "لهما معلومات جنائية"، حيث تبين قيامهما بسرقة الشقة وإشعال الحريق بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة – 13 مفتاح مصطنع –عدد من الأدوات المستخدمة فى ارتكاب واقعة السرقة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والدخول للشقة محل البلاغ باستخدام "مفتاح مصطنع"عقب التأكد من عدم تواجد أحد بداخلها، وقيامهما عقب ذلك بإشعال النيران بالشقة لطمس آثار السرقة وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

