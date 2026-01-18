تجديد حبس ربة منزل متهمة بسرقة المساكن في المطرية

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس ربة منزل متهمة بسرقة الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقالت المتهمة، إن هذه الواقعة ليست المرة الأولى، بل هي محترفة السرقة منذ أن كان عمرها 9 سنوات.

وأضافت المتهمة أنها تسرق الغسيل المتواجد على المناشر في البلكونات ثم تبيعه في سوق البالة أو المستعمل.

البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام إحدى السيدات بسرقة بطاطين من شرفة أحد المساكن بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة الظاهرة بمقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنها ربة منزل لها معلومات جنائية مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

وأكدت شيرين محفوظ المحامية بالنقض والادارية العليا، أنه توجد عقوبات بالحبس مع الشغل وهى كالتالي:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد الأماكن المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. - على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

