اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26%  عند مستوى 45614 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43%  عند مستوى 54843 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.22%  عند مستوى 20735 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41%  عند مستوى 4659 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41%  عند مستوى 12658 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65%  عند مستوى 17134 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.74%  عند مستوى 4828 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها لمستويات تاريخية في ختام  تعاملات أمس الإثنين. وربح رأس المال السوقي  61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.078 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 45048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 54092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 20485 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4655 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 12607 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 17023 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 4746 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأحد الماضي أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 3.017 تريليون جنيه، لتربح نحو 45 مليار جنيه.  

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4%  عند مستوى 43952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.3%  عند مستوى 52768 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.4%  عند مستوى 19962 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.88%  عند مستوى 4557 نقطة. 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز   مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08%  عند مستوى 12433 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45%  عند مستوى 16768 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38%  عند مستوى 4591 نقطة.

