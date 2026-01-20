الخدمات المالية غير المصرفية تتصدر تداولات البورصة خلال جلسة الإثنين

18 حجم الخط

تصدرت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات الأكثر تداولًا بالبورصة المصرية خلال جلسة أمس الإثنين، مستحوذة على النصيب الأكبر من قيم التعاملات، في ظل نشاط ملحوظ لعدد من الأسهم القيادية والمتوسطة.

وسجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات بلغت نحو 1.91 مليار جنيه، مستحوذًا على 23% من إجمالي قيمة التداول بالسوق، ليأتي في صدارة القطاعات الأكثر نشاطًا.

وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 1.07 مليار جنيه، مستحوذًا على 20.7% من إجمالي التعاملات، مدفوعًا بعمليات شراء نشطة على عدد من الأسهم العقارية.

كما حل ثالثًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، بعدما سجل تداولات بقيمة 623.2 مليون جنيه، بما يمثل 12% من إجمالي السوق، تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بقيمة تداول بلغت 463.9 مليون جنيه، وبنسبة 9%.

وفي المركز الخامس جاء قطاع الموارد الأساسية، محققًا تداولات بقيمة 365.6 مليون جنيه، مستحوذًا على 7.1% من التعاملات، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بقيمة تداولات بلغت 321.2 مليون جنيه وبنسبة 6.2%.

وسجل قطاع مواد البناء تداولات بقيمة 221.1 مليون جنيه، ليستحوذ على 4.3% من السوق، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 198.7 مليون جنيه وبنسبة 3.8%.

وفي المركز التاسع جاء قطاع البنوك، محققًا تداولات بلغت 130.9 مليون جنيه، بنسبة 2.5% من إجمالي التداولات، بينما حل قطاع السياحة والترفيه في المركز العاشر بتداولات بلغت 123.4 مليون جنيه، مستحوذًا على 2.4%..4 مليون جنيه، مستحوذًا على 2.4%.

تعاملات جلسة الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها لمستويات تاريخية في ختام تعاملات أمس الإثنين. وربح رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.078 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 45048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 54092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 20485 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4655 نقطة.



مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 12607 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 17023 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 4746 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 3.017 تريليون جنيه، لتربح نحو 45 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% عند مستوى 43952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.3% عند مستوى 52768 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.4% عند مستوى 19962 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.88% عند مستوى 4557 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% عند مستوى 12433 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% عند مستوى 16768 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% عند مستوى 4591 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس 15 يناير 2026، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 16435 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4529 نقطة.

