انطلقت اليوم الخميس امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة شمال سيناء، والتي تشمل مادة التربية الفنية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وذلك داخل المدارس ووفق الجداول والمواعيد المعلنة مسبقًا.

انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء على ضرورة التزام جميع الطلاب بالحضور في المواعيد المحددة، مع التشديد على الانضباط داخل اللجان، بما يضمن حسن سير الامتحانات وانتظامها دون أي معوقات.

كما شددت المديرية على تطبيق القواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وأمان.

انطلقت اليوم امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول بمعاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية 901 طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 545 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 27 لجنة للشهادة الابتدائية و28 لجنة للشهادة الإعدادية، موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وكان محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب قد عقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء اللجان، شدد خلاله على ضرورة مراعاة مصلحة الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

ومن جانبه، أكد ياسر النجار مدير إدارة الامتحانات أن غرفة العمليات بديوان عام المنطقة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أي شكاوى، مشيرًا إلى توفير الخدمات الطبية داخل جميع اللجان، إلى جانب التأمين الكامل من رجال الشرطة المصرية، حرصًا على سلامة وانضباط الطلاب.

الجريدة الرسمية