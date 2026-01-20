وكيل التعليم بشمال سيناء يتابع سير امتحان الرياضيات بالشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء سير امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك من خلال تواجده بغرفة العمليات الفرعية بإدارة نخل التعليمية، للاطلاع على موقف اللجان ومتابعة انتظام العمل خلال فترة الامتحانات.

وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسي

ويؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة الرياضيات فرع الهندسة في الفترة الأولى، حيث اطمأن وكيل الوزارة على وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، وانتظام دخول الطلاب إلى اللجان في هدوء وانضباط.

واطمأن وكيل الوزارة التربية والتعليم على حسن سير العمل داخل اللجان، وتوافر الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحان بسهولة ويسر، مؤكدا عدم وجود أي شكاوى أو معوقات تؤثر على سير الامتحان.

كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الامتحانية، وتطبيق الإجراءات المنظمة لأعمال اللجان، وخاصة فيما يتعلق بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود القائمين على العمل بغرفة العمليات الفرعية بإدارة نخل التعليمية، مثمنا دورهم في المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم لضمان انتظام الامتحانات.

وأكد أن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تواصل متابعتها اليومية لسير الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، حرصا على توفير مناخ آمن ومستقر للطلاب، وضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

