محمود عبد المغني ينضم لأبطال مسلسل "قبل وبعد" لـ مي عز الدين

انضم الفنان محمود عبد المغني لأبطال مسلسل “قبل وبعد”، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين وعماد زيادة، حيث من المفترض أن ينطلق التصوير نهاية الأسبوع المقبل، بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويشارك في سباق دراما رمضان المقبل، حيث من المفترض أن يعرض على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.

واجتمع أبطال مسلسل “قبل وبعد” لـمي عز الدين، مع المخرج مرقص عادل لوضع اللمسات النهائية على شخصيات المسلسل قبل البدء في تصويره.

كما أجرى فريق العمل عددا من البروفات على الحلقات الأولى التي كتبها محمد سليمان عبد المالك، ومن المفترض أن يتم البدء في تصوير المسلسل نهاية شهر ديسمبر الجاري، خاصة أن العمل سوف يعرض في شهر رمضان.

أبطال مسلسل قبل وبعد

مسلسل “قبل وبعد” من بطولة مي عز الدين وعماد زيادة وهاني عادل وريم البارودي وإخراج مرقص عادل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وعلمت فيتو أن مي عز الدين خلال أحداث العمل سوف تتعرض لعقدة نفسية خلال الأحداث

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها مي عز الدين، هو مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أشرف عبد الباقي وآسر ياسين ومحمد ديب وإخراج تامر محسن.

