طرق تهيئة الطفل لاستقبال نتيجة الفصل الدراسي الأول 

تعد فترة إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول من أكثر الفترات حساسية في حياة الطفل النفسية، حيث يختلط لديه الشعور بالترقب والقلق والخوف من رد فعل الأهل.

وهنا يظهر الدور الحقيقي للأسرة في تهيئة الطفل نفسيًّا ومعنويًّا لاستقبال النتيجة، سواء كانت مرضية أم أقل من المتوقع، بطريقة إيجابية تبني شخصيته وتعزز ثقته بنفسه.

طرق تهيئة طفلك لاستقبال نتيجة الفصل الدراسي الأول

وتقدم الدكتورة ولاء يحيي استشارى نفسي وأسري، بعض النصائح لتهيئة الطفل لاستقبال نتيجة الفصل الدراسي الأول، منها:-

فصل قيمة الطفل عن درجته، ومن أهم الخطوات التي يجب على الوالدين اتباعها هي توضيح أن قيمة الطفل لا تقاس بالدرجات، بل بجهده وأخلاقه ومحاولاته المستمرة.

يجب التأكيد للطفل أن النتيجة هي مجرد تقييم مرحلي، وليست حكم نهائي على ذكائه أو مستقبله.

التحدث مع الطفل قبل ظهور النتيجة

الحوار المسبق يقلل من توتر الطفل، ويمكن أن يشمل سؤاله عن شعوره تجاه الامتحانات، والاستماع لتقييمه الشخصي لأدائه، وطمأنته بأنكم ستدعمونه مهما كانت النتيجة، وهذا الحوار يعزز شعور الأمان ويمنع الصدمة النفسية عند ظهور النتيجة.

التحكم في ردود الفعل أمام الطفل

سواء كانت النتيجة ممتازة أو ضعيفة، حيث تجنب الصراخ أو المقارنة بالأخوة أو الأصدقاء، عدم إظهار خيبة أمل مبالغ فيها، الحرص على أن يكون رد الفعل متزن وهادئ، ورد فعل الأهل يخزن في ذاكرة الطفل وقد يؤثر على دافعيته لسنوات.

تعزيز الجهد وليس النتيجة فقط، حيث يجب مدح الجهد الذي بذله الطفل حتى لو لم تكن الدرجات مرتفعة، مثل التزامه بالمذاكرة، وتحسنه مقارنة بالفصل السابق، ومحاولته الجادة رغم الصعوبات، وهذا الأسلوب يشجعه على الاستمرار وعدم الاستسلام.

إذا كانت النتيجة أقل من المتوقع، يجب مناقشة الأسباب بهدوء دون اتهام، ومساعدته على تحديد نقاط الضعف، ووضع خطة بسيطة للتحسن في الفصل الدراسي الثاني، حيث يجب تحويل النتيجة إلى فرصة للتعلم والتطوير بدلا من مصدر للإحباط.

الاحتفال بشكل متوازن بالنجاح، وفي حال كانت النتيجة جيدة، يجب مشاركة الطفل فرحته، وتقديم مكافأة معنوية أو بسيطة، مع تجنب المبالغة التي قد تشعره بضغط مستقبلي للحفاظ على نفس المستوى دائما، والتوازن في الفرح يحمي الطفل من القلق الزائد.

عدم ربط الحب أو العقاب بالنتيجة، حيث يجب ألا يشعر الطفل أن حب والديه مشروط بالنجاح، أو أن الفشل يعني العقاب أو الحرمان، فالحب غير المشروط هو الأساس الذي يمنح الطفل الثقة والقوة النفسية.

